O hospital do Bayern de Munique recebe um novo paciente diante do Mainz

Manuel Neuer, goleiro do Bayern de Munique, sofreu uma lesão durante o confronto diante do Mainz, mandante da partida, neste sábado, pela nona rodada do Campeonato Alemão, sendo obrigado a deixar o campo antes do fim do primeiro tempo.

Aos 40 minutos da partida, Neuer teve um problema no pé direito, após tentar lidar com uma bola dentro da área, antes de cair ao gramado e pedir atendimento médico, levando a comissão técnica a decidir substituí-lo pelo goleiro Jonas Urbig, quando o placar indicava a vantagem do gigante da Baviera (1 a 0).

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O lance aconteceu após um ataque do Mainz, que terminou com a bola chegando a Lee Jae-song, que a colocou nas redes, mas o árbitro anulou o gol por impedimento.

O goleiro alemão, de 40 anos, não conseguiu concluir a partida, em meio aos temores de uma reincidência do problema no pé, que o afastou do Bayern em 3 jogos, antes de seu retorno diante do Atlético de Madrid na Liga dos Campeões da Europa (2 a 0).

Neuer havia começado o confronto com o Mainz como titular, em uma partida de importância especial para ele, após se tornar o jogador mais velho a atuar no Campeonato Alemão com a camisa do Bayern de Munique.

O Bayern já sofre com várias outras lesões, com as ausências de Jamal Musiala, Ismail Jakobs, Serge Gnabry e Luis Díaz.