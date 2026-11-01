O Real Madrid venceu o anfitrião Racing por 3 a 0 na noite de domingo, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol.

A rede Defensa Central informou que o pênalti marcado a favor de Kylian Mbappé dominou as discussões, já que o jogador francês caiu dentro da área no início da partida, após um choque com Iván Martín.

Os jogadores do Racing Santander protestaram muito contra esse lance durante a partida e após o seu término.

Mas, durante o intervalo, antes do início do segundo tempo, a rede Dazn realizou uma entrevista com Iván Martín. Foi o meio-campista quem colocou o braço sobre Mbappé enquanto ele arrancava com a bola e, portanto, é o jogador que causou o pênalti.

Ele apresentou sua versão do que aconteceu e, apesar de admitir o contato com o jogador francês, entende que o lance não merecia a marcação de um pênalti.

Iván Martín disse: "Coloquei um pouco meu braço sobre ele, mas lances como esse não deveriam ser marcados como pênaltis".

E prosseguiu: "O árbitro nos disse que viu um contato e que a tecnologia do árbitro de vídeo (VAR) confirmou a sua existência".

Assim, apesar de ter ocorrido o contato e de todos reconhecerem isso, ele insiste que não foi suficiente para a marcação de um pênalti.

Iván Martín admitiu que colidiu com Mbappé com o braço, pois o colocou na altura do peito do jogador francês, impedindo-o de continuar sua arrancada, e também apontou que o árbitro Munuera justificou sua decisão pela existência de um contato, e que a sala da tecnologia do árbitro de vídeo (VAR) confirmou isso. E parece que todas as partes concordam que esse contato ocorreu.

Mas Iván Martín entende que isso não basta para a marcação de uma infração dentro da área. Seu técnico, José Alberto, havia afirmado que, apesar de haver um toque, o lance não contém nenhuma infração, por não haver empurrão nem agarramento.

O problema do pênalti que Iván Martín provocou contra Mbappé está no fato de que houve, de fato, um contato, o que faz com que a questão fique sujeita ao julgamento do árbitro. Se Munuera entendeu que o contato foi suficiente para dificultar a arrancada de Kylian, então sua decisão de marcar o pênalti é correta. E é impossível medir o grau de influência daquele toque no movimento do jogador, e por isso a decisão do árbitro permanece como a adotada.

A tecnologia do árbitro de vídeo (VAR) não pode intervir nesse caso, porque o árbitro viu o lance por si mesmo e o avaliou.

A sala da tecnologia do árbitro de vídeo (VAR) poderia ter corrigido sua decisão caso não tivesse ocorrido nenhum contato, mas não foi isso que aconteceu. Por essa razão, ele não foi chamado para revisar o lance, apesar das tentativas do Racing Santander de enfatizar que essa tecnologia foi criada para lidar com casos como esse.