O astro francês Ousmane Dembélé liderou a seleção de seu país a uma vitória esmagadora sobre a Noruega por 4 a 1, na noite de ontem, sexta-feira, após apresentar uma exibição de alto nível, marcando o primeiro “hat-trick” de sua carreira internacional com os “Galo”.

Esse desempenho excepcional não só garantiu os três pontos à França, como também colocou o detentor da Bola de Ouro diretamente no centro da acirrada disputa pelo título de artilheiro da Copa do Mundo de 2026, empatando com quatro gols ao lado dos melhores atacantes do torneio, como Kylian Mbappé, Erling Haaland e e Vinícius Júnior, atrás do líder da lista, o astro argentino Lionel Messi (5 gols).

Do ponto de vista estatístico e tático, essa noite na Copa do Mundo é considerada uma das partidas mais completas e bem-sucedidas da carreira internacional de Dembélé, embora o próprio jogador tenha tido uma opinião um pouco diferente e mais cautelosa ao avaliar esse brilhante desempenho.

Em declarações à imprensa na zona mista após a partida, Dembélé expressou sua alegria, dizendo, segundo o site “Foot Mercato”: “Estou muito feliz, é um momento importante e muito especial para mim nesta Copa do Mundo. Mas, como disse anteriormente, e apesar de o desempenho desta noite ter sido excelente, considero que fui mais influente e eficaz em nossas duas partidas anteriores contra o Senegal e a Irlanda do Norte (partida amistosa antes da Copa do Mundo).”

O astro francês alertou seus companheiros sobre a necessidade de manterem os pés no chão, dada a dificuldade das próximas partidas, acrescentando com determinação: “Agora precisamos manter o máximo de concentração, pois os jogos mais importantes estão por vir; sinto-me muito bem em campo e com o grupo, mas o mais importante é sempre a equipe e o que nos espera nos próximos compromissos. Não devemos nos deixar levar pela alegria nem cair na arrogância, pois o próximo confronto contra a Suécia será uma batalha complicada, e nas fases eliminatórias tudo pode acontecer; por isso, vamos permanecer totalmente concentrados”.