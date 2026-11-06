O alemão Hansi Flick, técnico do Barcelona, enfrenta um teste importante antes do aguardado confronto diante do Atlético de Madrid, com a ausência confirmada de Rodri para o duelo, o que coloca o treinador alemão diante do dilema de escolher o jogador mais adequado para acompanhar Pedri no meio-campo, entre três nomes, cada um com seus próprios cálculos e características.

O Barcelona visita o Atlético de Madrid no estádio Riyadh Air Metropolitano, pela décima segunda rodada do Campeonato Espanhol, em um confronto que exige grande equilíbrio entre o controle da bola e a capacidade de acompanhar a força física dos donos da casa.

Segundo o jornal espanhol "As", Marc Bernal desponta como o primeiro candidato a substituir Rodri, levando em conta sua participação como titular no início da temporada, antes de este último recuperar sua condição física. Flick também já havia recorrido a ele no confronto diante do Paris Saint-Germain, há duas semanas, quando preferiu poupar o capitão da seleção visando o Clássico.

Bernal guarda uma lembrança especial diante do Atlético de Madrid, após fazer uma de suas melhores partidas com a camisa do Barcelona na temporada passada, durante a volta da semifinal da Copa do Rei no estádio Camp Nou, quando marcou dois gols de bola parada, conduzindo a equipe na tentativa de uma virada histórica que não se concretizou.

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Apesar disso, Flick não lhe deu preferência no Clássico, optando por recorrer ao holandês Frenkie de Jong, que começou a recuperar gradualmente seu nível e sua condição.

De Jong é um forte concorrente à vaga ao lado de Pedri, após ter atuado como titular diante do Alavés e se contentado com alguns minutos diante do Aston Villa. Depois de disputar sua partida de número 300 com a camisa do Barcelona, afirmou se sentir em boa condição física, destacando que é um meio-campista, apesar de ter sido utilizado na posição de zagueiro central durante o confronto com o Alavés.

De acordo com a reportagem, o craque holandês tem preferência nos cálculos de Flick para ocupar a posição de meia central ao lado de Pedri no esquema 4-2-3-1, graças à sua experiência e à sua capacidade de controlar o ritmo do jogo.

Já o terceiro candidato é Gavi, cujas chances parecem menores diante da queda de suas participações nas últimas partidas, mas que possui características diferentes que podem levar Flick a considerá-lo, sobretudo sua capacidade de recuperar a bola, pressionar e lutar nos duelos físicos.

Gavi já havia feito uma atuação de destaque no estádio Wanda Metropolitano diante do Atlético de Madrid, na volta das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa na temporada passada, quando formou uma dupla bem-sucedida com Pedri.

Os dois jogadores têm um entrosamento evidente, após terem formado a dupla titular de meio-campo que contribuiu para a conquista do título do Clássico diante do Real Madrid. A presença de Gavi também dá à equipe maior agressividade na pressão e capacidade de limitar o perigo dos meio-campistas do Atlético, com destaque para Barrios.

No fim das contas, Flick se encontra diante de três opções diferentes: a vitalidade de Bernal, a experiência de De Jong e a agressividade de Gavi. Sua decisão será decisiva para definir o formato do meio-campo do Barcelona em um dos testes mais difíceis da temporada, especialmente porque os confrontos diante do Atlético de Madrid não se resolvem apenas com a posse de bola, mas exigem também força, luta e disciplina tática.