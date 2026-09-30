A seleção espanhola conquistou sua segunda vitória na Liga das Nações da Uefa, desta vez diante da Croácia, na última terça-feira, pelo placar de 4 a 1, no estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, graças à atuação de destaque do jovem Lamine Yamal, de 19 anos.

O jogador do Barcelona foi o craque da partida, marcando o primeiro e o terceiro gols da seleção espanhola, além de dar a assistência para o segundo gol, anotado por Marc Pubill.

A partida se transformou em uma noite especial para o jovem astro do Barcelona, que deixou o campo aos 68 minutos sob calorosos aplausos, com mais de 40 mil pessoas se levantando no estádio Sánchez-Pizjuán para se despedir de Lamine Yamal.

Mas aquela noite trouxe consigo momentos especiais para o jogador do Barcelona.

De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", com a aproximação do fim do primeiro tempo, Ivan Perisic (37 anos), que percebia o que Lamine fazia em campo e o impacto do jovem jogador espanhol, pediu sua camisa.

O croata quis levar consigo uma lembrança especial da partida, e Lamine concordou, trocando as camisas.

No fim da partida, ocorreu uma segunda troca: Lamine se aproximou de Luka Modric (41 anos), um dos ídolos da seleção croata, e ambos combinaram trocar as camisas.

Lamine quis obter a camisa do meio-campista que por longos anos foi um astro do futebol mundial e que venceu a Bola de Ouro em 2018.

O croata guardará a camisa de um dos maiores talentos do mundo do futebol na atualidade.

As duas camisas têm um destino muito específico: o museu particular de Lamine Yamal, onde o jogador do Barcelona mantém uma coleção de camisas de alguns dos maiores astros do futebol de todos os tempos, peças raras reunidas ao longo de seus primeiros anos como jogador profissional.

Entre elas, uma peça muito especial: a camisa do Barcelona que pertenceu a Diego Armando Maradona, e que o argentino vestiu durante o período em que atuou pelo clube.