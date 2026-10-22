Javier Tebas, presidente da LaLiga, entrou em um novo confronto que pode trazer consequências para o seu futuro no cargo, depois que suas divergências com o Real Madrid passaram para a esfera judicial, em um desdobramento que reabriu o capítulo de sua relação com as instituições esportivas espanholas e levantou questionamentos sobre as sanções que ele pode enfrentar no próximo período.

Ação do governo contra Tebas

De acordo com o que publicouo jornal As, o governo espanhol anunciou, na quinta-feira, que o Conselho Superior de Esportes decidiu agir por conta própria e apresentar uma denúncia contra Tebas ao Tribunal Administrativo do Esporte, por causa de suas declarações nas quais comparou os métodos de comunicação do Real Madrid e de seu canal de televisão à propaganda nazista associada ao nome de Joseph Goebbels, ministro da propaganda da Alemanha nazista.

Tebas havia falado na semana passada sobre o que descreveu como "os mecanismos de propaganda usados por Goebbels", em referência aos métodos de comunicação adotados pelo Real Madrid, o que levou o Conselho Superior de Esportes a solicitar ao tribunal competente que avalie se as declarações representam uma infração grave que atinge a dignidade ou o prestígio do esporte, de acordo com a lei esportiva espanhola.

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O conselho esclareceu que o respeito mútuo entre personalidades e instituições esportivas representa um pilar fundamental para preservar um ambiente baseado na convivência e no fair play, apontando que o Tribunal Administrativo do Esporte ficará encarregado de avaliar em que medida os textos legais se aplicam às declarações do presidente da LaLiga.

Ele corre risco de suspensão?

Uma das principais consequências possíveis é a de Tebas ser alvo de uma pena de suspensão do exercício de suas funções, caso o tribunal conclua pela existência de uma infração que justifique a punição. Porém, o encaminhamento da denúncia não significa a emissão de uma decisão que o condene ou o afaste do cargo, já que a questão depende da avaliação do tribunal sobre os fatos e os textos legais pertinentes.

Tebas já havia defendido suas declarações, afirmando que a comparação se limitou aos métodos de propaganda e comunicação, e não teve como alvo a ideologia nazista nem a torcida do Real Madrid.

Ele também criticou o presidente do Conselho Superior de Esportes, José Manuel Rodríguez Uribes, por causa da possibilidade de encaminhamento do caso, questionando por que não se adotou uma medida semelhante em relação às declarações de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, sobre o clube ter sido prejudicado na disputa por títulos por conta de decisões de arbitragem.

Denúncia em sentido contrário abre uma nova frente

Em um desdobramento paralelo, a associação "Transparência e Democracia no Esporte" anunciou sua intenção de apresentar nos próximos dias uma denúncia criminal contra o presidente do Conselho Superior de Esportes e seu vice para Assuntos Jurídicos Esportivos, por suspeita de cometimento de irregularidades administrativas ligadas ao não cumprimento do dever.

Miguel Ángel Galán, presidente da associação, disse que nove denúncias anteriores contra Tebas continuam paralisadas há mais de um ano, sem terem sido encaminhadas ao Tribunal Administrativo do Esporte, apesar de a lei, segundo ele, obrigar ao seu encaminhamento.

Dessa forma, o caso se encontra diante de dois caminhos paralelos: uma denúncia do governo que tem como alvo avaliar as declarações de Tebas, e uma ação em sentido contrário que questiona a maneira como o Conselho Superior de Esportes lidou com denúncias anteriores.

E, entre os dois caminhos, o futuro do presidente da LaLiga permanece ligado ao que decidirem os órgãos judiciais competentes.







