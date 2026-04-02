O governo da Espanha decide tomar medidas mais severas em relação ao incidente dos gritos racistas contra o Islã

Em um ambiente de amistoso que deveria ter sido festivo, o estádio do Espanyol, na Catalunha, transformou-se em palco de eventos que causaram grande comoção na Espanha, levando o governo a se ver obrigado a intervir rapidamente.

A partida amistosa entre as seleções da Espanha e do Egito, realizada na terça-feira no estádio “RCDE” (Estádio do Espanyol), na cidade de Barcelona, como parte dos preparativos das duas seleções para a Copa do Mundo de 2026, foi marcada por incidentes racistas.

A partida terminou empatada em 0 a 0, mas foi marcada por incidentes lamentáveis que turvaram o clima, com um grupo de torcedores entoando gritos hostis contra os muçulmanos, além de vaias durante a execução do hino nacional egípcio.

O governo espanhol decidiu intensificar as medidas, encaminhando os gritos contra o Islã e os estrangeiros proferidos durante o amistoso ao Ministério Público, considerando-os um possível crime de ódio.

Beatriz Carrillo, diretora-geral de Igualdade, Não Discriminação e Combate ao Racismo do governo espanhol, enviou uma carta oficial ao procurador-geral coordenador do combate a crimes de ódio e discriminação, Miguel Ángel Aguilar.

Carillo solicitou, em sua carta, a abertura de uma investigação imediata sobre os eventos ocorridos na última terça-feira no estádio do RCDE, em Cornellà de Llobregat (Barcelona).

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O discurso indicou que os gritos entoados por um grupo de torcedores, além dos vaias durante a execução do hino nacional egípcio, podem constituir um crime de ódio punível pela legislação espanhola, nos termos do artigo 510 do Código Penal.

O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, condenou veementemente o incidente, afirmando que “é inaceitável e não deve se repetir”.

Sánchez escreveu, em suas redes sociais: “Não se pode permitir que uma minoria retrógrada manche a imagem da Espanha como um país pluralista e tolerante. A seleção nacional e sua torcida são parte integrante dessa imagem. Todo o meu apoio aos atletas que foram prejudicados por este incidente”.

Por sua vez, o ministro da Presidência e da Justiça, Félix Bolanius, afirmou que “quem se cala hoje torna-se cúmplice”, reforçando a determinação do governo em continuar trabalhando para construir uma sociedade que respeite a todos.

A polícia “Mossos d’Esquadra” (polícia da Catalunha) está conduzindo uma investigação paralela sobre o incidente, enquanto o caso provocou indignação generalizada entre a comunidade muçulmana e as estrelas do futebol.