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Sporting Clube de Portugal v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

O goleiro do Bodo/Glimt: o Bayern é o melhor time do mundo e as atitudes de Vikings são inaceitáveis

Bayern de Munique x Leipzig
Bayern de Munique
Leipzig
Bundesliga
Augsburg x Bayern de Munique
Augsburg
Viking x Bayern de Munique
Viking
Liga dos Campeões
Bayern de Munique x Arsenal
Arsenal
Bodo/Glimt x Borussia Dortmund
Bodo/Glimt
Borussia Dortmund
N. Haikin
M. Olise
Alemanha
Noruega
England
França

O jogo entre Viking e Bayern foi marcado por tensões e acusações

Nikita Haikin, goleiro do Bodø/Glimt, da Noruega, criticou a conduta dos jogadores do rival local, o Viking, durante a partida contra o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões (3 a 3), apesar de elogiar a conquista do ponto do empate.

Haikin disse, em declarações ao site norueguês "Nettavisen": "Primeiro, conseguir um ponto é algo impressionante. Eles jogaram contra o melhor time do mundo, na minha opinião".

E completou: "Mas acho que precisamos lembrar que somos atletas antes de tudo, não é? E há muitos jovens nos assistindo, e houve muitos momentos (na partida entre Bayern e Viking) que foram inaceitáveis para mim. Temos que nos respeitar, temos que demonstrar respeito. Eu não aprovo isso".

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Questionado sobre se faria a mesma coisa para conquistar um bom resultado diante do Bayern, Haikin respondeu: "Não. Para mim, isso é inaceitável. Sim, a partida terminou (3 a 3), um ponto, parabéns para eles (Bodø/Glimt). Mas foi apenas um ponto, e não uma vitória. Precisamos lembrar disso também".

A partida entre Bayern e Viking teve a expulsão do astro do time bávaro, Michael Olise, depois de ele atirar a bola no rosto de Zlatko Tripic, capitão da equipe norueguesa, enquanto os jogadores do Bayern de Munique reclamaram do que consideraram atitudes antiesportivas e provocações por parte do adversário.

Já o Bodø/Glimt venceu outro time alemão, o Borussia Dortmund (1 a 0), nesta quarta-feira, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.


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