Nikita Haikin, goleiro do Bodø/Glimt, da Noruega, criticou a conduta dos jogadores do rival local, o Viking, durante a partida contra o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões (3 a 3), apesar de elogiar a conquista do ponto do empate.

Haikin disse, em declarações ao site norueguês "Nettavisen": "Primeiro, conseguir um ponto é algo impressionante. Eles jogaram contra o melhor time do mundo, na minha opinião".

E completou: "Mas acho que precisamos lembrar que somos atletas antes de tudo, não é? E há muitos jovens nos assistindo, e houve muitos momentos (na partida entre Bayern e Viking) que foram inaceitáveis para mim. Temos que nos respeitar, temos que demonstrar respeito. Eu não aprovo isso".

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Questionado sobre se faria a mesma coisa para conquistar um bom resultado diante do Bayern, Haikin respondeu: "Não. Para mim, isso é inaceitável. Sim, a partida terminou (3 a 3), um ponto, parabéns para eles (Bodø/Glimt). Mas foi apenas um ponto, e não uma vitória. Precisamos lembrar disso também".

A partida entre Bayern e Viking teve a expulsão do astro do time bávaro, Michael Olise, depois de ele atirar a bola no rosto de Zlatko Tripic, capitão da equipe norueguesa, enquanto os jogadores do Bayern de Munique reclamaram do que consideraram atitudes antiesportivas e provocações por parte do adversário.

Já o Bodø/Glimt venceu outro time alemão, o Borussia Dortmund (1 a 0), nesta quarta-feira, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.



