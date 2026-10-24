O Jude Bellingham, estrela do Real Madrid, passou de um furacão em campo com a seleção da Inglaterra a um jogador que brilha de forma intermitente com o time merengue.

Isso aconteceu depois que o meio-campista inglês brilhou de maneira marcante durante a última data Fifa, mas voltou ao seu clube sem manter a mesma eficácia na hora de decidir as partidas.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", Bellingham não perdeu seu talento, mas passou a aparecer e desaparecer com menos intensidade, enquanto recupera gradualmente sua influência no desempenho, algo que o Clásico diante do Barcelona colocará à prova.

No dia 3 de outubro, Bellingham conseguiu apresentar uma atuação excepcional diante da Croácia, depois de parecer que disputava a partida sozinho.

A seleção inglesa arrasou seu adversário na cidade de Rijeka pelo placar de 7 a 0, e o jogador do Real Madrid marcou um gol e deu três assistências, estando presente em todos os cantos do campo, elevando seu ritmo quando queria e mantendo contato constante com seus companheiros.

Sua atuação foi uma verdadeira demonstração de força, talento e personalidade, sobretudo porque a seleção da Croácia, que conta com Luka Modric, não era um adversário comum ou um time pequeno acostumado a sofrer goleadas, mas exatamente o contrário.

Aquela partida coroou uma data Fifa excepcional para Bellingham, na qual marcou um gol e deu quatro assistências em quatro jogos.

O jogador voltou a Madri depois de lembrar a todos a versão que roubou os holofotes durante sua primeira temporada com a camisa do time merengue, quando o meio-campista aparecia de forma surpreendente dentro da área e decidia as partidas com notável facilidade.

Mas esse brilho com a seleção inglesa não encontrou continuidade imediata no Real Madrid. Desde seu retorno, Bellingham disputou quatro partidas diante de Villarreal, Roma, Sevilla e Leipzig, sem marcar nenhum gol e se limitando a uma assistência.

Esse saldo parece modesto para um jogador que participou diretamente de cinco gols com a seleção de seu país pouco tempo antes.

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Seria injusto dizer que Bellingham deixou de apresentar bons níveis, pois a avaliação de seu desempenho precisa levar em conta vários aspectos, mas ele perdeu parte daquela presença avassaladora e capacidade de decisão que o levaram a dar um grande impulso aos seus companheiros na seleção da Inglaterra.

No confronto diante do Villarreal, que marcou seu retorno às competições, Bellingham atuou por 90 minutos sem grande impacto ofensivo, tendo finalizado duas vezes e não criado nenhuma chance, apresentando uma atuação distante do furacão que havia desencadeado com a seleção da Inglaterra.

O jogador também não conseguiu marcar diante da Roma, apesar de ter disputado a partida inteira, tendo finalizado três vezes, criado uma chance para os companheiros e participado mais do jogo, mas sua presença diminuiu em meio a uma partida que viu troca de ataques, gols e momentos emocionantes, antes de terminar com a vitória do Real Madrid pelo placar de 4 a 3.

O contraste ficou evidente ao comparar essa atuação com o que apresentou diante da Croácia. O jogador que parecia estar por trás de cada ataque da seleção inglesa passou a precisar recuperar seu espaço dentro do Real Madrid, diante da presença de outros jogadores que protagonizam o cenário e da diferente distribuição das responsabilidades ofensivas.

Recuperando a influência

Mas os números também negam a existência de um declínio contínuo no nível de Bellingham, que continuou a evoluir desde seu retorno. Depois de não conseguir criar nenhuma chance diante do Villarreal, criou uma chance contra a Roma, duas diante do Sevilla e três no confronto com o Leipzig.

Esses números desenham uma imagem diferente daquela que sugere a existência de uma crise, pois o meio-campista do Real Madrid recupera gradualmente sua influência no jogo, embora ainda não tenha recuperado a facilidade de marcar que demonstrou durante seus melhores momentos.

Diante do Sevilla, Bellingham deu sua única assistência desde a data Fifa, após criar um gol para Kylian Mbappé, e disputou sua partida mais produtiva nesta sequência. No confronto com o Leipzig, voltou a não participar diretamente da marcação de gols, mas criou três chances, finalizou duas vezes e teve sucesso em suas duas tentativas de drible.

Esses detalhes podem passar despercebidos quando os holofotes se dividem entre outros jogadores, mas revelam um atleta cada vez mais presente nos últimos terços ofensivos.

A posição de Bellingham em campo também influencia a natureza de seu desempenho, pois José Mourinho o utiliza em uma função avançada próxima aos atacantes, onde sua capacidade de avançar a partir do meio-campo e chegar à área pode fazer a diferença.

Mas esse papel também o afasta de algumas fases de construção dos ataques e faz com que sua presença esteja ligada ao grau em que a bola chega às zonas perigosas.

Em alguns momentos, Bellingham parece ter desaparecido da partida por não participar da troca de passes; em outros, surge de repente, encontra o espaço adequado e transforma um ataque comum em uma chance perigosa. Esse é o preço de jogar perto do gol: sua presença contínua diminui em certos períodos da partida, mas ele se torna mais capaz de decidir.

No que diz respeito ao seu saldo geral nesta temporada, Bellingham marcou três gols e deu três assistências em nove rodadas do Campeonato Espanhol.

Suas seis participações diretas em gols representam um saldo notável para um meio-campista, o que impede descrever sua temporada como decepcionante.

A questão não tem a ver com o tamanho do talento que ele ainda possui, mas com a sua capacidade de impô-lo de forma recorrente, já que a seleção da Inglaterra desfrutou, durante a data Fifa, de um jogador em grande fase, capaz de transformar quase cada aparição em uma fonte de ameaça para os adversários.

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Já o Real Madrid recuperou, depois disso, uma versão menos estável de Bellingham, apesar da existência de indícios claros de evolução em seu nível.

O Clásico no estádio Camp Nou diante do Barcelona parece o palco ideal para testar o progresso que o jogador alcançou na recuperação do seu nível.

Mourinho precisará da energia de Bellingham, de sua capacidade de chegar à área e de sua personalidade forte, por ser um jogador capaz de mudar o rumo de qualquer partida.

O desafio diante dele será recuperar a continuidade que transforma os lampejos individuais em domínio, e as aparições intermitentes em um furacão em campo.



