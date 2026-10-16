O furacão Flick: Barcelona assusta a Europa e persegue um número fantástico

O Barcelona não se contenta em vencer: também inunda as redes dos adversários de gols, em um início de temporada 2026-2027 excepcional. Dez vitórias em dez partidas oficiais, com uma impressionante média de 4,3 gols por jogo e gols assinados por dez jogadores diferentes, em um cenário que reflete o enorme poder ofensivo da equipe sob o comando de Hansi Flick.

De acordo com o jornal espanhol "Mundo Deportivo", o Barcelona pode chegar a 262 gols ao fim da temporada caso mantenha o ritmo atual, em um cenário hipotético que considera a disputa de 61 partidas oficiais. Apesar da dificuldade de sustentar esse ritmo excepcional, os números revelam a dimensão da evolução ofensiva vivida pela equipe.

A força do Barcelona não se limita aos resultados perfeitos, mas aparece também em sua capacidade de transformar desvantagens em vitórias amplas, como aconteceu diante do Rayo Vallecano (5-2), do Sevilla (3-1) e do Galatasaray (4-1).

O brasileiro Raphinha lidera a lista de artilheiros do Barcelona, com 14 gols em oito partidas, sendo 12 no Campeonato Espanhol e dois na Liga dos Campeões, o que o coloca na frente na disputa pelo troféu Pichichi. Sua média é de 1,75 gol por partida, apesar de ter desfalcado a equipe nos dois últimos jogos por lesão.

Com sua ausência, destacaram-se as contribuições dos demais jogadores: dez atletas marcaram gols nas dez primeiras partidas, com Lamine Yamal à frente, com oito gols, seguido por Fermín López, com cinco, Karim Adeyemi, com quatro, e Gabriel Jesus, com três.

Já Anthony Gordon e João Cancelo marcaram dois gols cada, além dos gols de Pedri González, Jules Koundé e Xavi Espart. Cancelo e Gordon também participaram de dois gols contra marcados por adversários do Barcelona, Racing e Rayo Vallecano, confirmando a diversidade das fontes de perigo ofensivo da equipe.

Pressão constante: uma finalização a cada quatro minutos

O Barcelona se caracteriza nesta temporada por uma combinação de posse de bola elevada e rapidez no aproveitamento dos espaços, depois de ter abandonado os longos passes horizontais que davam aos adversários a chance de se reorganizar. Quando os espaços aparecem, os jogadores avançam diretamente em direção ao gol, em busca de oportunidades de marcar.

Os números revelam a dimensão dessa postura: a média de finalizações do Barcelona chegou a 21,9 por partida nas dez primeiras partidas oficiais, com um total de 219 finalizações, das quais 8,6 em média por jogo foram na direção do gol.

A equipe registrou números ofensivos marcantes diante do Racing, com 30 finalizações em uma partida que terminou com vitória por 7-2, além de 26 contra o Rayo Vallecano e 25 contra o Valencia, enquanto o número de finalizações chegou a 24 tanto contra o Feyenoord como contra o Sevilla. Essa média equivale a aproximadamente uma finalização a cada quatro minutos, indicador claro do desejo constante da equipe de concluir as jogadas em vez de se limitar a controlar a bola.

Yamal é quem mais finaliza, e os gols são responsabilidade de todos

Apesar de Raphinha liderar a lista de artilheiros, Lamine Yamal é superior na média de finalizações, com 5,3 por partida, o que reflete seu papel central na criação de perigo.

As tentativas não se restringem aos atacantes: defensores como João Cancelo, Jules Koundé e Xavi Espart conseguiram marcar, enquanto os meio-campistas, com destaque para Pedri González, Rodrigo Hernández e Gavi, seguem buscando oportunidades de contribuir na parte ofensiva.

Assim, o Barcelona se apresenta como uma equipe que não depende de um único astro, mas que possui um sistema ofensivo com múltiplas fontes, unindo posse de bola, velocidade e ousadia diante do gol. E se Flick conseguir manter esse embalo, o início arrasador poderá se transformar em uma temporada excepcional, colocando a equipe no centro da disputa por todos os títulos.