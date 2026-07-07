O fantasma do adiamento assombra a Inglaterra mais uma vez antes do confronto com Haaland

A seleção inglesa enfrenta o risco de um novo adiamento de suas partidas na Copa do Mundo de 2026; as previsões meteorológicas indicam a possibilidade de chuvas torrenciais acompanhadas de trovoadas na cidade de Miami, nos Estados Unidos, coincidindo com a data marcada para o início de seu aguardado confronto contra a Noruega, pelas quartas de final do torneio.

Após um dia de calor intenso, em que as temperaturas chegaram a 33 graus Celsius, órgãos meteorológicos, entre eles a “NBC Miami” e a “BBC”, indicam tempestades isoladas que podem se estender por três horas completas, segundo reportagem do jornal britânico “The Sun”.

O confronto acirrado entre a Inglaterra e a Noruega, liderada pelo artilheiro Erling Haaland, está marcado para começar exatamente às 22h, horário local, o que poderá ser adiado caso as previsões meteorológicas se confirmem; já que os regulamentos da Federação Internacional de Futebol (FIFA) determinam a suspensão imediata das partidas caso sejam detectados raios a uma distância inferior a 8 milhas (13 quilômetros) do estádio, para proteger jogadores e torcedores, com a emissão de alertas de emergência que determinam o adiamento da retomada da partida por mais meia hora após cada novo raio que atingir a região.

Essas condições climáticas não são novidade para a seleção dos “Três Leões” neste verão; há poucos dias, na Cidade do México, o início da partida contra a seleção mexicana, anfitriã, foi adiado por uma hora inteira pelo mesmo motivo.

A mesma situação se repetiu na Flórida antes da Copa do Mundo, durante o amistoso contra a Costa Rica. As partidas do torneio na América do Norte estão passando por mudanças climáticas bruscas, que, em um piscar de olhos, passam de um calor sufocante para chuvas tropicais semelhantes às tempestades sazonais, sem qualquer sinal de estabilização.

A Inglaterra não foi a única prejudicada; a partida entre França e Iraque, na fase de grupos, foi interrompida por mais de duas horas no meio do jogo, e o confronto entre México e Equador, no histórico Estádio Azteca, foi adiado por uma hora inteira. Apesar desses contratempos, os fãs do futebol aguardam ansiosamente uma verdadeira epopeia futebolística assim que o apito soar, especialmente depois que Haaland liderou a eliminação do Brasil nas quartas de final pela primeira vez desde 1982 com dois gols históricos, enquanto a seleção inglesa entra em campo invicta e com o ânimo elevado após superar o obstáculo mexicano.