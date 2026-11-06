O Real Madrid entra em um confronto aguardado diante do Valencia de olho em manter o embalo de vitórias e firmar os pés na disputa pela liderança, enquanto o Valencia busca remediar sua situação catastrófica e evitar a continuidade da sequência de resultados negativos que vem enfrentando nesta temporada.

Real Madrid e Valencia se enfrentam amanhã, sábado, pela 12ª rodada de LaLiga.

De acordo com a rede "Opta", especializada em estatísticas, o Valencia vive uma crise em termos de resultados, após não conseguir chegar aos 10 pontos nas suas primeiras 11 partidas no Campeonato Espanhol pela terceira temporada consecutiva, já que somou apenas 9 pontos na atual temporada 2026-2027, contra 9 pontos na temporada 2025-2026 e 7 pontos na temporada 2024-2025, depois de ter conseguido alcançar ao menos essa pontuação em cada uma das suas 26 temporadas anteriores na primeira divisão.

O Real Madrid venceu suas duas últimas partidas disputadas fora de casa em LaLiga, mas não conseguiu alcançar 3 vitórias consecutivas ou mais fora de seus domínios na competição sob o comando do mesmo treinador desde setembro de 2025, quando Xabi Alonso ocupava a responsabilidade técnica.

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Em número de minutos em que esteve em vantagem no placar nas partidas de LaLiga nesta temporada, o Valencia só fica atrás de Málaga (74 minutos) e Getafe (108 minutos), já que a equipe passou apenas 109 minutos à frente de seus adversários, enquanto o Real Madrid lidera esse índice entre todas as equipes com 510 minutos, sendo superado apenas pelo Barcelona, que passou 816 minutos em situação de vantagem.

Real Madrid e Real Sociedad são as duas únicas equipes que não desperdiçaram nenhum ponto após estarem em vantagem no placar, e nenhuma delas conseguiu conquistar pontos depois de estar atrás nas partidas de LaLiga nesta temporada.

Hugo Duro, atacante do Valencia, marcou 5 gols em 10 partidas disputadas contra o Real Madrid em LaLiga, o maior número que marcou contra uma única equipe na competição, empatado com seus gols contra o Atlético de Madrid.

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Em número de gols marcados nas cinco principais ligas europeias nesta temporada, Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid, só fica atrás de Raphinha, com 15 gols contra 12 do astro francês.

Mbappé também marcou 3 gols em cada uma das suas duas últimas partidas disputadas contra o Valencia em LaLiga.

Javier Aguirre, treinador do Valencia, perdeu 14 partidas das 25 que disputou contra o Real Madrid em LaLiga, contra 4 vitórias e 7 empates, e não sofreu mais derrotas contra nenhuma outra equipe em sua trajetória na competição além do Barcelona, com 19 derrotas.

Por outro lado, José Mourinho, treinador do Real Madrid, não sofreu nenhuma derrota em suas 6 partidas contra o Valencia em LaLiga, conquistando 4 vitórias e dois empates.

Ele nunca havia disputado 7 partidas ou mais contra qualquer outra equipe na competição sem perder, com exceção da Real Sociedad, que enfrentou 7 vezes conquistando 6 vitórias e um empate, e do Espanyol, que enfrentou 7 vezes conquistando 5 vitórias e dois empates.