O fantasma de Kroos e Modric assombra o Real Madrid: Mourinho encontrou o substituto esperado?

O retorno do Real Madrid ao caminho certo sob o comando de José Mourinho não foi apenas resultado de mudanças táticas no estilo de jogo ou das movimentações do treinador à beira do gramado, mas esteve também ligado à recuperação do nível de alguns jogadores, depois que a equipe começou a mostrar uma cara diferente desde sua forte reação em Roma. E entre os nomes que chamaram a atenção nessa fase, destacou-se o português Bernardo Silva, que gradualmente se transformou em um dos elementos importantes nos planos do treinador, graças aos seus múltiplos papéis e à sua capacidade de dar ao meio-campo o equilíbrio que a equipe sentiu falta por um longo período.

E o brilho de Silva no estádio Camp Nou diante do Barcelona não foi fruto do acaso, mas veio como resultado de um trabalho gradual de Mourinho, que esperou o momento certo para dar ao jogador um lugar na escalação titular, depois de perceber que aproveitar seu potencial não estava relacionado a colocá-lo em uma posição ofensiva tradicional, e sim a empregá-lo em uma área mais recuada, onde ele pode influenciar na construção do jogo, na recuperação da bola e no controle do ritmo das partidas.

Mourinho lidou com paciência com o caso de Bernardo Silva e não teve pressa em colocá-lo como titular, apesar das diversas opções ofensivas disponíveis diante dele, que incluem jogadores que superam o craque português em termos de velocidade e força física, de acordo com o que informou o jornal espanhol "Marca".

E, após estudar as necessidades da equipe, o treinador concluiu que a melhor maneira de aproveitar as qualidades de Silva seria empregá-lo dentro do meio-campo, dando-lhe funções mais recuadas ao lado de Valverde e Tchouaméni, em uma tentativa de resolver alguns dos problemas que surgiram no estilo do Real Madrid, especialmente no que diz respeito à saída de bola e à organização do processo de posse.

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Mas esse papel não foi nada fácil, pois exige um grande esforço físico e a capacidade de se movimentar constantemente entre as linhas, além de assumir responsabilidades defensivas em uma área que testemunha disputas intensas pela bola. Por isso, Mourinho preferiu esperar até que o jogador português atingisse sua melhor forma física, antes de contar com ele de maneira regular na escalação titular.

E havia receios antes do confronto com o Barcelona quanto à capacidade da equipe catalã de impor seu domínio por meio de seu meio-campo, que representa uma de suas principais armas, mas o que aconteceu no Camp Nou refletiu o sucesso das ideias de Mourinho, depois que o Real Madrid conseguiu limitar a influência de seu adversário em áreas importantes, graças à organização e às movimentações apresentadas por seus jogadores, à frente deles Silva.

Um papel defensivo inesperado: Silva cerca as peças-chave do Barcelona

O aspecto mais marcante na atuação de Bernardo Silva diante do Barcelona foi seu notável comprometimento defensivo, pois ele fez um grande esforço na pressão e na cobertura de espaços, e trabalhou para fechar os ângulos de passe diante de Rodri e Pedri, para impedi-los de controlar o ritmo do jogo e construir os ataques com tranquilidade.

E a influência do jogador português não se limitou às tarefas defensivas, mas apareceu também no processo de construção dos ataques desde trás, uma função que lhe deu um valor adicional dentro do sistema de Mourinho, de acordo com o que informou o jornal espanhol "Marca".

Graças às suas movimentações e à sua capacidade de manter a posse de bola sob pressão, o Real Madrid passou a conseguir sair de maneira mais organizada de suas áreas defensivas, e sua presença aliviou a carga de Aurélien Tchouaméni, seja compartilhando as responsabilidades de construção do jogo ou oferecendo opções adicionais de passe, o que se refletiu positivamente no desempenho do meio-campista francês.

Mourinho já havia indicado, durante o período de preparação para a temporada, que Bernardo Silva precisava de mais tempo para atingir seu melhor nível, depois de não estar na condição adequada durante o período de férias, o que levou o treinador a aguardar antes de lhe dar o papel que queria.

E agora, parece que essa espera começou a dar frutos, depois que o jogador recuperou sua prontidão e se tornou capaz de executar as funções complexas que o treinador português lhe exige.

Os números de posse revelam a influência de Bernardo Silva

Os indicadores técnicos sozinhos não foram suficientes para mostrar a dimensão da melhora que Bernardo Silva provocou no meio do Real Madrid, pois os números de posse de bola revelam uma diferença clara no desempenho da equipe com sua presença dentro de campo.

Mourinho já havia percebido os sinais dessa melhora durante os confrontos com Sevilla e Leipzig, depois que o jogador português teve a oportunidade de atuar como titular na última partida, e sua influência apareceu com clareza na capacidade da equipe de manter a posse de bola, mesmo durante o primeiro tempo em que o Real Madrid não apresentou seu melhor nível diante da equipe alemã.

E, de acordo com os números apresentados, a média de posse de bola do Real Madrid é de 57% quando Bernardo Silva está em campo, contra 47% em sua ausência, enquanto a média geral da equipe ao longo da temporada chega a 52%.

E esses números se destacam ainda mais ao se observar algumas partidas, pois o Real Madrid teve 62% de posse de bola diante do Leipzig, enquanto o percentual não passou de 46% diante da Roma, partida na qual Silva participou apenas nos últimos 20 minutos.

Já o confronto com o Barcelona foi uma exceção clara, depois que o percentual de posse de bola do Real Madrid chegou a apenas 37%, em uma partida que impôs cálculos diferentes devido à força do adversário e à natureza do confronto, mas que não impediu a equipe de alcançar seu objetivo e sair com um resultado positivo.

E esses indicadores refletem que a presença de Silva dá ao Real Madrid uma opção adicional no trato com a bola, seja facilitando o processo de passe ou oferecendo soluções para sair da pressão, além de sua capacidade de ligar as linhas, elementos de que a equipe sentiu falta em alguns períodos.

Substituto de Kroos e Modric: Mourinho encontra a solução dentro da equipe

Diante da ausência de uma nova contratação para reforçar o meio-campo, seja com a contratação de Rodri ou de outro jogador com características semelhantes, Bernardo Silva passou a ser uma das principais soluções disponíveis para Mourinho reconstruir essa posição, que ainda busca uma identidade clara após o fim da era dourada liderada por Toni Kroos e Luka Modric.

Mourinho entendia que a contratação do jogador português representava um acréscimo importante graças à sua versatilidade e à sua capacidade de ocupar mais de uma posição, seja nas áreas ofensivas adiantadas ou atrás dos atacantes, ou até mesmo pelos lados.

Mas os desenvolvimentos recentes revelaram a possibilidade de aproveitá-lo de uma maneira completamente diferente, depois que o treinador descobriu que o melhor emprego de suas qualidades no momento atual consiste em contar com ele dentro do meio-campo, dando-lhe maiores responsabilidades defensivas e de organização.

E a influência dessa mudança não se limitou apenas a Silva, mas contribuiu também para liberar Arda Güler de algumas das tarefas que limitavam seu perigo ofensivo, dando-lhe mais espaço para se movimentar nas áreas adiantadas e criar oportunidades, como ficou claro durante o confronto com o Barcelona no Camp Nou.

E assim, parece que Mourinho encontrou em Bernardo Silva uma peça importante para remodelar o meio-campo do Real Madrid, não apenas por suas habilidades técnicas e sua capacidade de manter a posse de bola, mas também graças à sua disciplina tática e à sua disposição de executar funções que nem sempre aparecem nas estatísticas tradicionais.

E, após um período de busca pelo equilíbrio perdido no meio-campo, a solução de que o Real Madrid precisa talvez já esteja dentro de seu elenco, em um jogador acostumado a fazer a diferença ofensivamente, mas que agora se tornou uma das peças-chave da estabilidade defensiva e do controle do ritmo do jogo.