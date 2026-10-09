Lucas Chevalier se transferiu ao Paris Saint-Germain em busca de um novo passo em sua carreira, mas acabou preso ao banco de reservas, longe dos holofotes que o cercavam poucos meses atrás, quando era forte candidato a garantir uma vaga na seleção da França. E, com a continuidade de sua ausência das partidas oficiais, seu futuro no Parque dos Príncipes passou a estar ameaçado, em meio a crescentes possibilidades de saída em janeiro próximo.

O goleiro francês, de 24 anos, não disputou nenhuma partida oficial nesta temporada sob o comando de Luis Enrique, enquanto sua última participação remonta a 23 de janeiro, sendo que sua única atuação na atual temporada se limitou a um amistoso contra o Mallorca no verão. Chevalier segue trabalhando atrás do russo Matvey Safonov, numa situação que trava sua ambição de evoluir e recuperar seu lugar no cenário internacional.

Segundo o site francês "Foot Mercato", citando o jornal "L'Équipe", Chevalier não pensa em se render, já que pessoas próximas a ele afirmam que mantém o foco em sua oportunidade dentro do elenco, apesar da frustração que vive por estar afastado da disputa. Uma fonte próxima a ele disse: "Ele continua paciente e trabalhando duro, e aceitou sua condição à sombra".

O goleiro havia decidido permanecer em Paris neste verão, após conversas com Luis Enrique, na esperança de mudar sua situação e disputar uma posição de titular. Mas a continuidade de sua ausência o coloca diante de um verdadeiro dilema, especialmente porque recuperar seu lugar nos planos da seleção da França exige participação regular.

A mesma fonte não descarta a saída de Chevalier em janeiro caso as coisas não mudem nas próximas semanas, enquanto o Paris Saint-Germain não fecha a porta para essa possibilidade. O relatório citou uma fonte próxima ao clube afirmando: "Ainda é cedo, e não sabemos o que pode acontecer nos próximos meses".

Apesar de a diretoria do clube parisiense esperar que a hierarquia dos goleiros possa mudar, sobretudo caso o nível de Safonov caia, a confiança no goleiro russo ainda está presente, diante de ressalvas anteriores sobre o desempenho de Chevalier durante seus primeiros meses no clube.

Além disso, o interesse do Paris Saint-Germain em contratar Zion Suzuki, antes de sua transferência ao Aston Villa, refletiu a existência de questionamentos internos no clube sobre a posição de goleiro.

Entre a espera por uma oportunidade e o receio de perder ainda mais tempo, Chevalier se vê diante de um teste decisivo: ou conquista seu lugar na escalação de Luis Enrique, ou busca um novo destino que lhe dê os minutos de jogo de que precisa para reavivar suas ambições nacionais e internacionais.