Toni Freixa, ex-candidato à presidência do Barcelona e ex-porta-voz do clube, minimizou as repercussões das derrotas da equipe catalã diante de Paris Saint-Germain e Real Madrid, considerando que perder para dois times fortes é algo natural ao longo de uma temporada extensa, e alertando contra transformar cada tropeço em crise ou alimentar narrativas de pessimismo sobre o futuro do time.

Freixa afirmou, em um artigo no jornal catalão "Sport", que o início recorde do Barcelona no Campeonato Espanhol gerou um estado de euforia que talvez tenha ultrapassado seus limites justificáveis, mas ressaltou que a equipe tem a capacidade de recuperar seu nível e provar sua força novamente durante a temporada.

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O autor citou o que aconteceu com o Barcelona na temporada passada, quando perdeu em casa para o Paris Saint-Germain, caiu por 4 a 1 diante do Sevilla no estádio Sánchez Pizjuán, conquistou uma vitória difícil sobre o Girona por 2 a 1 com um gol nos minutos finais, antes de perder para o Real Madrid no Santiago Bernabéu.

Ele também se referiu ao que ficou conhecido como "novembro sujo" na temporada 2024-2025, expressão usada pelo técnico Hansi Flick na época, depois de o Barcelona perder para a Real Sociedad, empatar com o Celta de Vigo e, em seguida, sofrer três derrotas consecutivas em casa, diante de Las Palmas, Leganés e Atlético de Madrid.

Freixa destacou que o Barcelona conseguiu, após aqueles períodos difíceis, conquistar cinco dos seis títulos domésticos possíveis durante as duas temporadas, afirmando que os tropeços não significam necessariamente a existência de uma crise, pois a equipe é capaz de superá-los e voltar às vitórias.

"Narrativas de fim do mundo"

O ex-candidato à presidência do Barcelona dirigiu críticas a quem transforma cada derrota em catástrofe e alimenta narrativas de fim do mundo sobre o clube, considerando que por trás disso há motivações ligadas à supremacia histórica do Barcelona nos últimos anos.

Ele afirmou que o Barcelona conquistou sete títulos do Campeonato Espanhol e seis títulos da Copa do Rei nas últimas 12 temporadas, contra quatro títulos de liga e uma copa de seu rival (Real Madrid), considerando que a diferença de títulos nesse período (13 a 5) sufoca o lado branco "e explica o pânico que sentem diante da possibilidade de que a distância aumente ainda mais nesta temporada".

Freixa encerrou reforçando que o Barça vem fazendo um trabalho muito bom há algum tempo e continuará a provar isso durante a temporada atual, apesar das tentativas de algumas partes de empurrar as coisas na direção contrária, segundo suas palavras.