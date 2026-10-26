Rafa Alkorta, ex-jogador do Real Madrid, não hesitou em definir a escalação na qual o técnico José Mourinho deveria se apoiar nas grandes partidas.

Alkorta avaliou o desempenho do time merengue durante a vitória por 2 a 1 sobre o Barcelona, além de defender a manutenção da escalação que disputou o Clássico, mesmo após o retorno de Vinícius Júnior à lista de jogadores disponíveis.

A rede Defensa Central publicou as declarações de Alkorta durante sua participação no programa Carrusel Deportivo, pela rádio Cadena SER.

O ex-jogador merengue disse: "O Real Madrid fez as coisas de maneira boa. A escalação titular que jogou contra o Barcelona é a escalação das grandes partidas. Não há dúvida quanto a isso, Vinícius deve ficar no banco de reservas".

Essa opinião categórica veio para colocar novamente em debate como o jogador brasileiro deve ser aproveitado dentro de um time que convenceu Alkorta, graças ao desempenho coletivo apresentado.

Alkorta destacou o que aconteceu antes do fim do primeiro tempo no Clássico, dizendo: "O Real Madrid fez o seu melhor primeiro tempo nesta temporada".

Ele também reconheceu a mudança que ocorreu no andamento do jogo posteriormente, acrescentando: "O Barcelona teve maior posse de bola no segundo tempo".

E prosseguiu: "Quando falamos de liderança, Jude Bellingham tem a personalidade que o habilita a ser um líder".

No âmbito de sua análise, Alkorta fez uma comparação entre Bernardo Silva e Arda Güler. Os dois jogadores tiveram sua atenção, mas ele preferiu a experiência do craque português no desempenho de uma função específica.

Ele disse: "Para mim, Bernardo Silva é melhor até do que Güler na posição de volante de armação, como organizador de jogo, porque tem mais conhecimento das exigências dessa função".

Também foi muito claro ao falar de Yan Diomande, dizendo: "Que jogador excelente é esse Diomande. Ele está em todo lugar, ajuda na defesa e contribui no ataque, e representa uma ameaça para o adversário".

Esse trabalho nos dois sentidos ajuda a entender o motivo pelo qual Alkorta defendeu a escalação que disputou o Clássico. Ele elogiou a capacidade dela de criar perigo, ao lado de seu comprometimento com os deveres defensivos para proteger o time.

Com base no que viu diante do Barcelona, Alkorta pede a manutenção dessa escalação nos confrontos que exigem os mais altos níveis de prontidão.

Nesse sentido, ele entende que Vinícius deve esperar sua oportunidade a partir do banco de reservas.