O ex-jogador do Barcelona recebe duas propostas, uma delas da Arábia Saudita

O meio-campista espanhol Marc Casado está muito perto de deixar o Barcelona durante a atual janela de transferências de verão, depois que o jogador e a diretoria do clube catalão chegaram a um acordo sobre a possibilidade de sua saída em busca de mais oportunidades de jogar regularmente.

De acordo com o que publicou o jornal espanhol “Marca”, nesta quinta-feira, Casado começou há algum tempo a considerar a opção de deixar o Barcelona, apesar de sua grande ligação com o clube onde se formou, devido à diminuição de seu papel na equipe durante a última temporada em comparação com sua primeira temporada no time principal.

A concorrência no meio-campo aumentou significativamente após o retorno de Gavi e Marc Bernat das lesões, o que reduziu as chances do jogador de ter minutos de jogo suficientes e o levou a pensar seriamente em buscar uma nova experiência.

Segundo relatos, a diretoria do Barcelona realizou várias reuniões com o agente do jogador, o português Jorge Mendes, para discutir os detalhes da transação, tendo sido acordado um valor inicial de cerca de 25 milhões de euros.

Embora o valor de mercado exigido fosse mais alto no verão passado, quando o nome do jogador foi cogitado pela primeira vez para uma saída, o Barcelona está mais flexível no momento para facilitar a conclusão da transação.

Nesse contexto, Mendes continua trabalhando no futuro de seu cliente, já que atualmente possui duas ofertas sérias: uma de um clube europeu e outra de um clube da Liga Saudita, com ambas as partes dispostas a apresentar uma proposta financeira que atenda às exigências do Barcelona.

A diretoria do clube catalão busca fechar o negócio antes de 30 de junho deste ano, data que marca o fim do exercício financeiro do clube, o que torna a conclusão da venda nos próximos dias uma prioridade tanto econômica quanto esportiva.

As negociações continuam entre todas as partes, com otimismo quanto à possibilidade de se chegar a um acordo definitivo em breve, embora nada tenha sido decidido oficialmente até o momento.

Por sua vez, a diretoria esportiva do Barcelona considera que a saída de um dos meio-campistas tornou-se uma necessidade, dada a abundância de opções à disposição do técnico Hans Flick, que prefere contar com apenas dois jogadores por posição.

Atualmente, o time conta com 7 meio-campistas disputando 3 vagas no time titular, o que torna Casado o principal candidato a deixar o time, especialmente considerando o número de minutos que ele teve em comparação com o resto dos companheiros durante a última temporada.