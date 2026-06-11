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Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del ReyGetty Images Sport

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O ex-jogador do Barcelona recebe duas propostas, uma delas da Arábia Saudita

Mercado da bola
Barcelona
M. Casado
La Liga
Campeonato Saudita
Espanha
Arábia Saudita

As chances de Casado são escassas diante da forte concorrência no meio-campo do Barça

O meio-campista espanhol Marc Casado está muito perto de deixar o Barcelona durante a atual janela de transferências de verão, depois que o jogador e a diretoria do clube catalão chegaram a um acordo sobre a possibilidade de sua saída em busca de mais oportunidades de jogar regularmente.

De acordo com o que publicou o jornal espanhol “Marca”, nesta quinta-feira, Casado começou há algum tempo a considerar a opção de deixar o Barcelona, apesar de sua grande ligação com o clube onde se formou, devido à diminuição de seu papel na equipe durante a última temporada em comparação com sua primeira temporada no time principal.

A concorrência no meio-campo aumentou significativamente após o retorno de Gavi e Marc Bernat das lesões, o que reduziu as chances do jogador de ter minutos de jogo suficientes e o levou a pensar seriamente em buscar uma nova experiência.

Segundo relatos, a diretoria do Barcelona realizou várias reuniões com o agente do jogador, o português Jorge Mendes, para discutir os detalhes da transação, tendo sido acordado um valor inicial de cerca de 25 milhões de euros.

Embora o valor de mercado exigido fosse mais alto no verão passado, quando o nome do jogador foi cogitado pela primeira vez para uma saída, o Barcelona está mais flexível no momento para facilitar a conclusão da transação.

Nesse contexto, Mendes continua trabalhando no futuro de seu cliente, já que atualmente possui duas ofertas sérias: uma de um clube europeu e outra de um clube da Liga Saudita, com ambas as partes dispostas a apresentar uma proposta financeira que atenda às exigências do Barcelona.

A diretoria do clube catalão busca fechar o negócio antes de 30 de junho deste ano, data que marca o fim do exercício financeiro do clube, o que torna a conclusão da venda nos próximos dias uma prioridade tanto econômica quanto esportiva.

As negociações continuam entre todas as partes, com otimismo quanto à possibilidade de se chegar a um acordo definitivo em breve, embora nada tenha sido decidido oficialmente até o momento.

Por sua vez, a diretoria esportiva do Barcelona considera que a saída de um dos meio-campistas tornou-se uma necessidade, dada a abundância de opções à disposição do técnico Hans Flick, que prefere contar com apenas dois jogadores por posição.

Atualmente, o time conta com 7 meio-campistas disputando 3 vagas no time titular, o que torna Casado o principal candidato a deixar o time, especialmente considerando o número de minutos que ele teve em comparação com o resto dos companheiros durante a última temporada.

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