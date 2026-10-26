O primeiro confronto do Clássico nesta temporada, que terminou com a vitória do Real Madrid por 2 a 1, teve uma dose limitada de polêmica de arbitragem, por causa da entrada de João Cancelo sobre Yan Diomande, que obrigou o marfinense a deixar o gramado por um minuto para receber atendimento.

Durante os comentários da partida pela rede DAZN, Guti, ex-craque do Real Madrid, pediu a intervenção do árbitro de vídeo assistente para revisar o lance.

O site da rede DAZN relatou: "Guti considerou que o lance da entrada de Cancelo sobre Diomande era um dos casos que poderiam ser revisados por causa da violência da entrada".

Guti disse: "Acho inacreditável que o árbitro de vídeo assistente não tenha intervindo".

A entrada ocorreu durante o segundo tempo, quando os dois jogadores disputavam a bola, e Cancelo parecia incapaz de acompanhar o ponta do Real Madrid, que tentava se livrar da marcação do lateral português.

No momento em que o jogador do clube merengue parecia prestes a se desvencilhar da marcação do jogador do Barcelona, Cancelo esticou a perna e as travas de sua chuteira tocaram a parte inferior da perna de Diomande, bem próximo ao tornozelo.

De acordo com as novas alterações nas regras de arbitragem, essa entrada na altura do tornozelo poderia ter resultado na exibição do cartão vermelho direto a Cancelo por jogo violento, o que teria mudado os rumos da partida, algo que explica o pedido de Guti para a revisão do lance.

O que piorou a situação foi que o Barcelona marcou um gol por meio de Raphinha apenas um minuto e meio depois de Diomande ser obrigado a deixar o gramado, vale destacar que o jogador marfinense estava dentro de campo no momento do gol.

O gol acabou ofuscando a cena da entrada, mas gerou preocupação na torcida do Real Madrid, que posteriormente se transformou em revolta.