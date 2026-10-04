O ex-astro do Barcelona defende Cristiano: ele merece uma despedida melhor

O bósnio Miralem Pjanić demonstrou sua tristeza diante da situação do português Cristiano Ronaldo com a seleção de seu país, destacando que o capitão de Portugal merece um final à altura de sua trajetória, por ser um dos maiores jogadores da história do futebol.

Pjanić afirmou, durante sua participação no festival de esportes na cidade de Toronto, que as imagens recentes relacionadas à situação de Ronaldo com a seleção portuguesa são "um pouco tristes", frisando que não vê motivo para culpar o treinador ou o jogador diante da divergência de pontos de vista sobre seu papel na equipe.

O meio-campista bósnio acrescentou: "Ele não pensa apenas na idade, mas no que pensa sobre si mesmo. É uma pessoa sempre competitiva, e precisa jogar sempre. Isso talvez não combine com a ideia do treinador".

Pjanić apontou que a diferença entre a natureza competitiva de Ronaldo e a visão da comissão técnica pode estar por trás do cenário atual, desejando que o jogador e a seleção portuguesa consigam chegar a uma solução adequada no período que se aproxima.

Pjanić encerrou suas declarações com uma mensagem clara a Ronaldo, dizendo: "Espero que Cristiano e Portugal encontrem uma solução. Cristiano é um dos maiores jogadores e merece uma despedida à altura com Portugal".