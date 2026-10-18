O jovem egípcio Hamza Abdelkarim foi um dos destaques do Barcelona, depois de retornar à equipe B e marcar um gol na vitória sobre o Utebo, pela Segunda Divisão amadora da Espanha.

Hamza Abdelkarim provou que não sentirá qualquer constrangimento se precisar atuar pelo time B do Barcelona, para seguir evoluindo no aspecto futebolístico.

O jornal Sport publicou declarações de Eusebio Sacristán, ex-jogador do Barcelona, concedidas à rede Erem News, sobre a evolução de Hamza Abdelkarim.

Eusebio disse: "Jogar com a equipe B será outra etapa importante em seu processo de desenvolvimento como jogador, e não há dúvida de que isso será muito útil para ele".

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E acrescentou: "A presença de Hamza no time principal é algo extremamente importante em sua carreira, porque ele participa regularmente dos treinos e aprende coisas que serão fundamentais para seu futuro no futebol, mas ele também precisa disputar partidas".

Eusebio, que já treinou o Barcelona Atlètic e outras equipes, como Girona e Real Sociedad, prosseguiu: "O Barcelona demonstra, por meio de seu estilo de jogo, sua superioridade sobre os adversários. Isso significa que Hamza evolui e aprimora sua forma de jogar dia após dia".

Por fim, Eusebio aconselhou o atacante egípcio a manter a calma, para que consiga apresentar um nível altíssimo quando chegar sua oportunidade de jogar.

E destacou: "Ele precisa manter a calma, porque é o Flick quem toma a decisão de mantê-lo no time principal, e isso também é muito importante para ele. A paciência é a chave".

Vale lembrar que o jornal Sport explicou que a decisão de devolver Hamza Abdelkarim à equipe B veio de acordo com o desejo do próprio jogador de priorizar a obtenção de minutos dentro de campo, independentemente do time pelo qual vá atuar.

E apesar de seu sonho ser alcançar o sucesso com o Barcelona no estádio Spotify Camp Nou, como era de se esperar, Hamza Abdelkarim é realista e sabe bem o que quer. Aos 18 anos, tudo de que ele precisa é disputar partidas e conseguir minutos de jogo.