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Thomas Tuchel, técnico da seleção da Inglaterra, se prepara para relembrar seus jogadores dos procedimentos e protocolos em vigor para lidar com insultos racistas dentro dos estádios, antes do aguardado confronto diante da seleção da Espanha, na noite de amanhã, domingo, pela Liga das Nações da Europa.

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A partida carrega dimensões que vão além dos cálculos esportivos, tendo em vista o histórico tenso de alguns confrontos entre as duas seleções, no que diz respeito à discriminação racial.

O jogo será realizado no estádio Metropolitano, reduto do Atlético de Madri. Será a primeira visita da seleção inglesa à capital espanhola desde o famoso amistoso contra "La Roja" em novembro de 2004, que registrou insultos e cânticos racistas de parte da torcida contra vários jogadores ingleses, no estádio Santiago Bernabéu.

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A lista de jogadores que sofreram tais ofensas incluiu Ashley Cole, Rio Ferdinand, Shaun Wright-Phillips, Jermaine Jenas e Jermain Defoe.

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O incidente foi seguido pela aplicação de uma multa à Federação Espanhola de Futebol, em um episódio que deixou uma marca evidente na relação entre as duas seleções.

Apesar de a Inglaterra ter disputado outras partidas em solo espanhol desde então, ela não voltou a Madri para enfrentar a seleção espanhola, tendo seus confrontos posteriores sido realizados em outras cidades, entre elas Sevilha e Alicante.

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As declarações de Tuchel surgem em meio à renovação da polêmica sobre o racismo nos estádios espanhóis, após os acontecimentos registrados no amistoso entre Espanha e Egito em Barcelona, no último dia 31 de março, que terminou empatado sem gols.

A partida registrou cânticos antimuçulmanos por parte de um grupo da torcida espanhola, o que levou os organizadores a transmitir mensagens de advertência pelos telões e pelos alto-falantes dentro do estádio.

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Em razão do episódio, a Federação Internacional de Futebol aplicou uma multa financeira à Federação Espanhola, além de decidir pelo fechamento de 15% das arquibancadas do estádio que receber o próximo amistoso da seleção espanhola, ou pela destinação desses assentos a categorias sociais e grupos que atuam no combate à discriminação.

Por sua vez, Tuchel afirmou, em declarações divulgadas pela rede francesa "RMC", que fará questão de familiarizar seus jogadores com os procedimentos a serem seguidos caso ocorra qualquer excesso durante o confronto de domingo, evocando o que aconteceu na visita anterior a Madri.

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O treinador alemão declarou: "Talvez devamos dedicar 5 minutos para informar os jogadores sobre o protocolo, se há um precedente em Madri. É importante que os jogadores conheçam o protocolo".

Ele esclareceu que a seleção inglesa já havia discutido essa questão antes do confronto contra a Sérvia em Belgrado, em setembro de 2025, afirmando que há procedimentos claros para lidar com esse tipo de incidente e que a equipe estará preparada para enfrentá-los caso ocorram.

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A União Europeia de Futebol adota um protocolo de três etapas para combater comportamentos racistas e discriminatórios dentro dos estádios.

A primeira etapa começa com a interrupção da partida e o pedido à torcida para que cesse os excessos por meio dos alto-falantes.

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Caso persistam, o árbitro paralisa a partida novamente por um período que varia entre cinco e dez minutos, com o pedido para que os jogadores deixem o campo temporariamente.

Já se os comportamentos racistas continuarem após a retomada do jogo, o árbitro pode tomar a decisão final de cancelar a partida.