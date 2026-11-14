A partida carrega dimensões que vão além dos cálculos esportivos, tendo em vista o histórico tenso de alguns confrontos entre as duas seleções, no que diz respeito à discriminação racial.
O jogo será realizado no estádio Metropolitano, reduto do Atlético de Madri. Será a primeira visita da seleção inglesa à capital espanhola desde o famoso amistoso contra "La Roja" em novembro de 2004, que registrou insultos e cânticos racistas de parte da torcida contra vários jogadores ingleses, no estádio Santiago Bernabéu.
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A lista de jogadores que sofreram tais ofensas incluiu Ashley Cole, Rio Ferdinand, Shaun Wright-Phillips, Jermaine Jenas e Jermain Defoe.
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O incidente foi seguido pela aplicação de uma multa à Federação Espanhola de Futebol, em um episódio que deixou uma marca evidente na relação entre as duas seleções.
Apesar de a Inglaterra ter disputado outras partidas em solo espanhol desde então, ela não voltou a Madri para enfrentar a seleção espanhola, tendo seus confrontos posteriores sido realizados em outras cidades, entre elas Sevilha e Alicante.
As declarações de Tuchel surgem em meio à renovação da polêmica sobre o racismo nos estádios espanhóis, após os acontecimentos registrados no amistoso entre Espanha e Egito em Barcelona, no último dia 31 de março, que terminou empatado sem gols.
A partida registrou cânticos antimuçulmanos por parte de um grupo da torcida espanhola, o que levou os organizadores a transmitir mensagens de advertência pelos telões e pelos alto-falantes dentro do estádio.
Em razão do episódio, a Federação Internacional de Futebol aplicou uma multa financeira à Federação Espanhola, além de decidir pelo fechamento de 15% das arquibancadas do estádio que receber o próximo amistoso da seleção espanhola, ou pela destinação desses assentos a categorias sociais e grupos que atuam no combate à discriminação.
Por sua vez, Tuchel afirmou, em declarações divulgadas pela rede francesa "RMC", que fará questão de familiarizar seus jogadores com os procedimentos a serem seguidos caso ocorra qualquer excesso durante o confronto de domingo, evocando o que aconteceu na visita anterior a Madri.
O treinador alemão declarou: "Talvez devamos dedicar 5 minutos para informar os jogadores sobre o protocolo, se há um precedente em Madri. É importante que os jogadores conheçam o protocolo".
Ele esclareceu que a seleção inglesa já havia discutido essa questão antes do confronto contra a Sérvia em Belgrado, em setembro de 2025, afirmando que há procedimentos claros para lidar com esse tipo de incidente e que a equipe estará preparada para enfrentá-los caso ocorram.
A União Europeia de Futebol adota um protocolo de três etapas para combater comportamentos racistas e discriminatórios dentro dos estádios.
A primeira etapa começa com a interrupção da partida e o pedido à torcida para que cesse os excessos por meio dos alto-falantes.
Caso persistam, o árbitro paralisa a partida novamente por um período que varia entre cinco e dez minutos, com o pedido para que os jogadores deixem o campo temporariamente.
Já se os comportamentos racistas continuarem após a retomada do jogo, o árbitro pode tomar a decisão final de cancelar a partida.