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England Men Training & Press ConferenceGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
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O episódio do Egito e a crise de 2004 acendem os temores da Inglaterra diante da Espanha, e Tuchel se prepara para o pior

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Thomas Tuchel, técnico da seleção da Inglaterra, se prepara para relembrar seus jogadores dos procedimentos e protocolos em vigor para lidar com insultos racistas dentro dos estádios, antes do aguardado confronto diante da seleção da Espanha, na noite de amanhã, domingo, pela Liga das Nações da Europa.

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A partida carrega dimensões que vão além dos cálculos esportivos, tendo em vista o histórico tenso de alguns confrontos entre as duas seleções, no que diz respeito à discriminação racial.

O jogo será realizado no estádio Metropolitano, reduto do Atlético de Madri. Será a primeira visita da seleção inglesa à capital espanhola desde o famoso amistoso contra "La Roja" em novembro de 2004, que registrou insultos e cânticos racistas de parte da torcida contra vários jogadores ingleses, no estádio Santiago Bernabéu.

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A lista de jogadores que sofreram tais ofensas incluiu Ashley Cole, Rio Ferdinand, Shaun Wright-Phillips, Jermaine Jenas e Jermain Defoe.

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O incidente foi seguido pela aplicação de uma multa à Federação Espanhola de Futebol, em um episódio que deixou uma marca evidente na relação entre as duas seleções.

Apesar de a Inglaterra ter disputado outras partidas em solo espanhol desde então, ela não voltou a Madri para enfrentar a seleção espanhola, tendo seus confrontos posteriores sido realizados em outras cidades, entre elas Sevilha e Alicante.

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As declarações de Tuchel surgem em meio à renovação da polêmica sobre o racismo nos estádios espanhóis, após os acontecimentos registrados no amistoso entre Espanha e Egito em Barcelona, no último dia 31 de março, que terminou empatado sem gols.

A partida registrou cânticos antimuçulmanos por parte de um grupo da torcida espanhola, o que levou os organizadores a transmitir mensagens de advertência pelos telões e pelos alto-falantes dentro do estádio.

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Em razão do episódio, a Federação Internacional de Futebol aplicou uma multa financeira à Federação Espanhola, além de decidir pelo fechamento de 15% das arquibancadas do estádio que receber o próximo amistoso da seleção espanhola, ou pela destinação desses assentos a categorias sociais e grupos que atuam no combate à discriminação.

Por sua vez, Tuchel afirmou, em declarações divulgadas pela rede francesa "RMC", que fará questão de familiarizar seus jogadores com os procedimentos a serem seguidos caso ocorra qualquer excesso durante o confronto de domingo, evocando o que aconteceu na visita anterior a Madri.

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O treinador alemão declarou: "Talvez devamos dedicar 5 minutos para informar os jogadores sobre o protocolo, se há um precedente em Madri. É importante que os jogadores conheçam o protocolo".

Ele esclareceu que a seleção inglesa já havia discutido essa questão antes do confronto contra a Sérvia em Belgrado, em setembro de 2025, afirmando que há procedimentos claros para lidar com esse tipo de incidente e que a equipe estará preparada para enfrentá-los caso ocorram.

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A União Europeia de Futebol adota um protocolo de três etapas para combater comportamentos racistas e discriminatórios dentro dos estádios.

A primeira etapa começa com a interrupção da partida e o pedido à torcida para que cesse os excessos por meio dos alto-falantes.

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Caso persistam, o árbitro paralisa a partida novamente por um período que varia entre cinco e dez minutos, com o pedido para que os jogadores deixem o campo temporariamente.

Já se os comportamentos racistas continuarem após a retomada do jogo, o árbitro pode tomar a decisão final de cancelar a partida.

Written byMuhammad Sharaf Eldeen

Editor-chefe de turno

Resumo Profissional

Jornalista egípcio multidisciplinar, dedicado a oferecer aos leitores uma visão jornalística abrangente e precisa. Possuo mais de 13 anos de experiência em meios impressos e audiovisuais, tendo colaborado com alguns dos maiores jornais, plataformas digitais e canais de televisão no Egito e no mundo árabe. Desde abril de 2017, desempenho as funções de Editor de Turno (Shift Manager) e Editor de Desk no Kooora, o principal site de desporto árabe, trabalhando com uma equipa de elite de profissionais altamente qualificados.

Sou apaixonado por redigir artigos e análises desportivas lógicas e acessíveis — evitando complexidades desnecessárias — mantendo sempre os mais elevados padrões de rigor e objetividade. Acredito firmemente que as preferências pessoais não devem interferir no trabalho jornalístico; a informação é um compromisso e a integridade é a ética suprema da profissão mediática.

Percurso Pessoal e Filosofia Futebolística

A minha história com o futebol começou aos cinco anos, inspirado pela paixão da minha família durante o Mundial de 1994. Desde então, o futebol tornou-se parte integrante da minha vida, tanto como jogador quanto como espetador.

Uma das memórias futebolísticas mais marcantes da minha infância é a histórica final da UEFA Champions League entre o Bayern de Munique e o Manchester United, em Camp Nou, a 26 de maio de 1999. Naquela noite, a reviravolta épica dos "Red Devils" marcou o início da minha lealdade vitalícia ao gigante alemão, que continua a ocupar um lugar de destaque no meu coração.

Áreas de Especialização

Graças à minha experiência em diversos setores da comunicação, especializo-me em:

História do Futebol: Conhecimento profundo da história do futebol europeu e, em particular, do alemão.

Análise Tática: Previsão de cenários de jogo e análises táticas detalhadas.

Scouting: Capacidade de identificar jovens talentos e analisar o seu potencial técnico.

Marcos e Momentos Relevantes

Guardo muitas memórias felizes no futebol, mas a mais significativa a nível internacional foi a conquista da Champions League de 2001 pelo Bayern de Munique frente ao Valência, que representou a minha primeira grande alegria continental com o clube.

O Meu Onze Ideal de Todos os Tempos:

Guarda-redes: Manuel Neuer.

Defesa: Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Médios: Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane.

Avançados: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário (O Fenómeno).

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