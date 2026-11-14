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A França entra em seu teste decisivo diante da Turquia na Liga das Nações da Uefa, em meio a cálculos complexos que não dizem respeito apenas à conquista da vaga para as quartas de final, mas também a garantir a liderança do grupo, que Zinédine Zidane coloca no topo de suas prioridades. E, enquanto o treinador recebeu notícias tranquilizadoras sobre as condições de Kylian Mbappé, ainda paira a incerteza sobre a situação de Désiré Doué, que sofreu uma lesão preocupante durante o último confronto contra a Itália.

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A situação de Désiré Doué quanto à sua participação diante da Turquia, no próximo domingo à noite, segue indefinida, depois de ele ter sofrido uma lesão na mandíbula durante o confronto entre França e Itália, que terminou com a vitória dos Les Bleus por 3 a 1 no estádio San Siro.

O astro do Paris Saint-Germain sofreu a lesão aos 69 minutos, após uma cotovelada do italiano Davide Frattesi, que o obrigou a sentir dores que exigiram acompanhamento médico, transformando sua participação na próxima partida em um ponto de interrogação dentro da concentração da seleção francesa.

O site francês "Foot Mercato" revelou que Doué precisou visitar o dentista no fim da manhã de sexta-feira, depois que um de seus dentes ficou abalado em consequência do golpe que recebeu durante o confronto contra a Itália.

Apesar de a lesão não tê-lo impedido de aparecer no início da sessão de treinos da seleção francesa no estádio Atlantique, na cidade de Bordeaux, sua participação diante da Turquia ainda não se tornou garantida.

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Zidane e sua comissão médica seguem avaliando o estado do jogador, antes de tomar a decisão final sobre a possibilidade de contar com ele no confronto esperado, sobretudo porque a comissão técnica não deseja arriscar sua integridade física, diante da importância da partida e da sensibilidade da atual fase do torneio.

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Mbappé dá a Zidane uma dose de otimismo

Por outro lado, a última sessão de treinos trouxe notícias mais positivas a respeito de Kylian Mbappé, que retornou aos treinos coletivos após sua ausência no confronto contra a Itália por causa de uma lesão nos tendões do joelho.

O capitão da seleção francesa conseguiu completar a parte coletiva do treino, que durou cerca de 30 minutos, antes de os jogadores reservas do confronto do dia anterior prosseguirem com seus treinamentos, em um sinal tranquilizador de que o astro do Real Madrid está próximo de recuperar sua condição.

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O retorno de Mbappé ganha importância redobrada para Zidane, especialmente porque a seleção francesa sofreu com uma clara falta de jogadores no início da concentração, o que faz da recuperação de seu capitão neste momento um impulso forte antes do confronto contra a Turquia.

A sessão de treinos não se limitou aos aspectos técnicos e físicos, tendo assistido a um minuto de silêncio em luto pelas vítimas dos atentados de 13 de novembro de 2015, no décimo primeiro aniversário dos acontecimentos que abalaram a França.

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Zidane e Mbappé também receberam as famílias dos dois bombeiros da região de Gironde, que perderam a vida durante os incêndios do verão, em um gesto humano que refletiu o lado social da concentração da seleção, para além do clima de competição.

UEFA Nations League A Grp. 1 Sequência # J V E D GP GC SG P Sequência 1 Itália ITÁ 5 3 1 1 11 6 +5 10 V V E V D 2 França FRA 5 3 1 1 8 5 +3 10 D V E V V 3 Bélgica BÉL 5 3 0 2 8 6 +2 9 V D V D V 4 Turquia TUR 5 0 0 5 3 13 -10 0 D D D D D Championship Playoff Play-off do Rebaixamento Rebaixamento

O empate basta, mas Zidane quer mais

No plano matemático, a seleção francesa entra no confronto contra a Turquia com clara vantagem, já que lhe basta o empate para garantir a classificação às quartas de final da Liga das Nações da Europa.

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Porém esse cenário, apesar de garantir a passagem, não alcançará o objetivo mais importante para Zidane, que é encerrar a fase de grupos na liderança, o que faz da vitória uma exigência que vai além de simplesmente assegurar a vaga de classificação.

A importância da liderança do grupo está no fato de que ela coloca a seleção francesa diante de uma das seleções que ocupam o segundo lugar em seus grupos nas quartas de final, em vez de enfrentar um dos líderes dos outros grupos.

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De acordo com a classificação atual, a lista de seleções candidatas a ocupar o segundo lugar inclui Grécia, Inglaterra e Dinamarca, o que dá à França a oportunidade de evitar o confronto contra um dos rivais líderes na próxima fase.

Os ganhos da liderança do grupo não se limitam à identidade do adversário, pois a seleção francesa também garantirá disputar a partida de volta em casa nas quartas de final, uma vantagem importante em um confronto disputado no sistema de ida e volta.

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As partidas das quartas de final estão marcadas para o mês de março, enquanto os confrontos das semifinais e a partida final acontecerão em junho, em sistema de jogo único.

E entre a lesão de Doué, que impõe cautela, e o retorno de Mbappé, que dá à comissão técnica alguma tranquilidade, Zidane sabe que o confronto contra a Turquia carrega mais do que um simples bilhete de passagem às quartas de final; é uma oportunidade de afirmar a personalidade da seleção francesa e conquistar uma vantagem que pode ser decisiva em seu caminho rumo ao título.