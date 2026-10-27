Horas depois da cerimônia histórica em que Harry Kane foi coroado com a Bola de Ouro 2026, a única voz espanhola no júri rompeu o silêncio para revelar os bastidores de sua escolha polêmica e enviar uma mensagem velada que coloca em dúvida o mérito do astro inglês ao prêmio mais cobiçado.

José Félix Díaz, editor-chefe do jornal espanhol "As" e único representante da Espanha na votação da Bola de Ouro, soltou uma bomba ao comentar os resultados da edição mais emocionante da história, que viu a consagração de Harry Kane à frente de Kylian Mbappé e Lamine Yamal, que completaram o pódio em cerimônia realizada em Londres.

A classificação está correta, mas invertida

Em uma participação instigante no famoso programa "El Larguero", da rádio "Cadena SER", Díaz deu pistas sobre a natureza de seu voto sem revelar todas as suas cartas, afirmando: "Meu pódio é o mesmo, mas com Kane, Mbappé e Lamine em posições diferentes. Meus três primeiros escolhidos continuam os mesmos, mas não na ordem que foi anunciada no final".

O editor-chefe do "As" se recusou a confirmar se havia colocado Lamine Yamal ou Kylian Mbappé em primeiro lugar, deixando a porta aberta para todas as especulações até o sábado, data em que a France Football publica os resultados completos e detalhados de cada votante.

Falta algo a Harry Kane

Díaz desferiu um golpe duro na legitimidade da consagração do atacante inglês, que fez um discurso longo no qual pareceu não acreditar no que havia conquistado, apoiando-se em seu assustador cartel de gols como primeiro argumento, já que o jornalista espanhol afirmou não ver Kane como o mais merecedor do prêmio.

E disse com clareza: "Acho que Harry Kane é um jogador espetacular, mas eu esperava quase que Kylian Mbappé ou Lamine Yamal vencessem. Não sei como explicar isso, mas, na minha opinião, falta algo a ele".

Uma declaração que acende o debate sobre os critérios do prêmio: os números de gols bastam por si só, ou o impacto e o carisma têm outra palavra a dizer?

A edição mais aberta da história

Díaz revelou a precisão de seus palpites, afirmando ter acertado 9 dos 10 melhores jogadores da classificação final, e descreveu esta edição, da qual participou pela primeira vez como representante da imprensa espanhola, como "a mais aberta em anos".

E acrescentou: "A característica desta edição é que cinco ou seis jogadores poderiam ter vencido. Foi uma das edições mais abertas da história".

Sobre o enigma do recuo dos espanhóis, Díaz explicou, em declaração à rádio Cadena SER, que o fato de Lamine Yamal e Rodri terem ficado em terceiro e quinto lugar como melhores espanhóis da classificação se deve ao mesmo motivo mencionado pelo presidente da France Football.

E disse: "Acho que os votos para os jogadores espanhóis ficaram muito próximos, e nenhum jogador da seleção nacional se destacou dos demais. Acredito que isso foi um grande obstáculo para eles. A conquista da Copa do Mundo merecia um destaque muito maior".

Díaz encerrou com elogios à imagem do futebol espanhol, considerando que ele supera claramente qualquer outro país, e que Unai Simón e Luis de la Fuente são as duas figuras de maior destaque do futebol masculino espanhol neste ano. Também elogiou o que o Barcelona apresenta no futebol feminino, afirmando: "O que o Barcelona faz no futebol feminino é digno de admiração", em referência à retomada do título da Bola de Ouro feminina por Alexia Putellas.



