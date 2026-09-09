Não faz nem duas semanas que se pensava em Fabio Silva e em uma possível saída de Dortmund. Afinal, a janela de transferências de verão estava na reta final e, afinal, o jogador de 24 anos havia sido apenas espectador na estreia da Bundesliga contra o HSV (2 a 0).

A sua não utilização foi precedida por palavras claras após a Supercopa contra o Bayern. Silva havia marcado, saindo do banco, o gol do Dortmund na derrota por 2 a 1 e, em seguida, manifestado de forma clara e direta o desejo de ter mais tempo de jogo. "Vamos ver o que acontece", disse ele, querendo dizer: vamos ver se eu fico ou não.

Silva ficou, embora vários clubes da Espanha e da Turquia supostamente tenham se interessado por ele. Enquanto isso, nada mudou em seu papel no BVB. Foram 28 minutos na Bundesliga contra o TSG Hoffenheim e 15 minutos na Champions League contra o Villarreal. A atuação durante os 90 minutos na Copa da Alemanha diante do HEBC, time da quinta divisão de Hamburgo, fala por si.

Mas o que ele fez em seus 43 minutos em campo em duas vitórias imensamente importantes é notável. Contra o Hoffenheim, após entrar no lugar de Konstantinos Karetsas, ele se tornou de imediato o nome do jogo com o gol de empate e sua participação no 3 a 2.

Contra o Villarreal, deu a assistência para o gol da vantagem de Guirassy e puxou o jogo novamente para o lado do BVB. Quase ainda mais importante: Silva transmite uma energia que literalmente contagia os companheiros. Suas qualidades são indiscutíveis, e sua intensidade e disposição parecem ter alcançado um novo patamar.

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"Juntos, juntos": Guirassy quer uma dupla de ataque

"Nós gostamos muito de jogar juntos", disse Guirassy após a vitória na noite de terça-feira. O artilheiro do Dortmund preferiu muito mais falar sobre o companheiro do que sobre seu 100º jogo com a camisa aurinegra e seus dois gols. "Nos treinamentos, nos divertimos muito juntos, ele é um superjogador."

Silva dificilmente poderia ter reforçado mais seu desejo de ter mais influência e minutos em campo do que fez com suas duas grandes entradas saindo do banco. A questão agora é - e vale lembrar do debate sobre Deniz Undav iniciado por Julian Nagelsmann durante a Copa do Mundo - se o melhor papel de Silva é o de um energizador tardio ou se ele não deveria receber mais tempo de jogo para fazer suas virtudes aparecerem ainda mais, por mais tempo e possivelmente melhor. Ou se ser um coringa é sua função ideal. Na Amazon Prime, por exemplo, os especialistas Mats Hummels e Christoph Kramer levantaram a questão de saber se Silva, como titular, talvez até conseguisse levar menos sua energia e suas qualidades ao campo do que como coringa.

Fato é: na temporada passada, Silva de fato decepcionou algumas vezes como titular. Se agora seria diferente? Difícil dizer enquanto não se testa. Ou, como formulou o diretor esportivo Ole Book: "Eu não vou ditar a tática ou a formação ao treinador. Mas acho que todos nós estamos percebendo neste momento que Fabio está fazendo isso muito bem."

De todo modo, o português reforça sua reivindicação por mais tempo de jogo, opinou Book.

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Fabio Silva e Serhou Guirassy se complementam

Gregor Kobel também é fã e defensor. Silva está "muito bem" no momento, disse o goleiro do BVB ao Prime Video. "Ele coloca uma ótima energia no jogo. Estava elétrico, correu muito e já levou perigo logo na primeira ação."

Guirassy usou duas vezes a palavra "juntos" ao falar sobre Silva. Na atual temporada, os dois atacantes já deram uma assistência cada um para gol do outro. Ambos se complementam perfeitamente, já que têm perfis diferentes por natureza, mas também conseguem trocar com fluidez os papéis de garçom e finalizador.

O técnico do BVB, Niko Kovac, pode se considerar feliz por ter dois atacantes em tão boa forma - e que ainda por cima funcionam juntos. O momento de escalar Guirassy e Silva "juntos" - desde o início - parece ter chegado.

O próximo jogo em casa contra o SC Paderborn (sábado, 15h30) seria predestinado para a prova dos nove.



