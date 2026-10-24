Max Eberl, diretor esportivo do Bayern de Munique, afirmou que o clube fará um esforço maior para proteger seu técnico, Vincent Kompany, do excesso de trabalho, durante a coletiva de imprensa realizada neste sábado, antes do confronto diante do Freiburg amanhã, pelo Campeonato Alemão.

Reportagens da imprensa alemã haviam indicado que o hábito do treinador belga de trabalhar por longas horas, aliado à pouca quantidade de sono, pode ter contribuído para o mal-estar que ele sofreu recentemente, e que o afastará do time por semanas, segundo declarações de Eberl.

Em resposta a uma pergunta que dizia: "O Bayern deveria ter intervindo mais cedo para impedir que Kompany se esgotasse de forma excessiva?", Eberl declarou: "Claro, as pessoas podem tentar procurar alguém para culpar, mas a verdade é que protegemos nosso treinador na medida do possível. Quando o treinador diz que se sente pronto para desempenhar suas funções, não temos como saber com precisão o que ele realmente sente, e não podemos simplesmente dizer a ele que não vamos permitir que faça isso".

Leia também

Em números: Ezzalzouli lidera uma lista seleta na Liga dos Campeões

Próximas partidas SCF Bundesliga 12:30 FCB

Mbappé encabeça a seleção ideal da Liga dos Campeões da Europa, com ausência total de jogadores do Barcelona

E acrescentou: "Nós já o mantivemos afastado do trabalho por dois dias, antes da partida contra o Arsenal, porque sabíamos que ele estava com um vírus. Mas ele se recuperou bem e se sentiu bem, e nesse ponto fica difícil dizer a ele que não está autorizado a desempenhar suas funções".

E continuou: "Ele tem sua própria opinião, e tem o direito de expressá-la. Ele quis participar da partida, tudo parecia estar bem, e ele se sentia bem. Há uma parcela de responsabilidade pessoal em perceber o momento em que a pessoa deve dizer: não quero continuar com isso, não consigo mais seguir em frente. E acredito que o Vinnie é uma personalidade excepcional e incrivelmente dedicada... Talvez nossa sociedade tenha perdido algo nesse aspecto, mas ainda existem pessoas como ele que simplesmente dizem: quero realizar as coisas, quero trabalhar".

"Os sinais do corpo"

Eberl citou uma frase sobre a necessidade de prestar atenção aos sinais do corpo, dizendo: "Há também uma frase excelente: se você não escutar os sinais mais fracos que seu corpo emite, no fim das contas seu corpo vai gritar. E foi isso que infelizmente aconteceu, e todos nós temos que respeitar isso".

O diretor esportivo do Bayern pediu que seja dado a todos os envolvidos o tempo necessário para lidar com a situação, ressaltando que o clube responderá às perguntas possíveis e tentará esclarecer, na medida do possível, os pontos que não estão claros.

E prosseguiu: "O Vinnie terá o tempo de que precisa, e faremos um esforço maior do que antes para protegê-lo de si mesmo, por assim dizer".

E considerou que o melhor que o time pode oferecer ao seu treinador, no momento, é apresentar uma boa atuação diante do Freiburg e conquistar um resultado positivo.



