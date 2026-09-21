O diretor da seleção da Itália, Gabriele Oriali, alertou que a Azzurra viverá uma "fase difícil" com o retorno de Roberto Mancini ao comando da seleção, num momento em que a Itália se prepara para enfrentar a Bélgica na Liga das Nações da Europa.

A seleção da Itália iniciou sua primeira concentração sob o comando de Mancini, e a partida contra a Bélgica na próxima sexta-feira será a primeira dele, antes de jogar contra a Turquia fora de casa em 28 de setembro e, em seguida, enfrentar a França em 2 de outubro.

Oriali voltou ao seu cargo ao lado de Mancini após a passagem anterior da dupla, coroada com o título da Euro 2020.

O site Football Italia divulgou a declaração de Oriali ao canal Rai 2: "Certamente não é o melhor momento para o futebol italiano, sabemos que estamos caminhando para uma fase difícil".

E acrescentou: "Os jogadores também precisam ter consciência disso. O importante é que todos compreendam o momento, o compartilhem, assumam a responsabilidade coletiva, o respeito e um pouco de disciplina; nada disso jamais faz mal".

E prosseguiu: "Encontrando esse espírito de equipe, essa coesão coletiva, podemos alcançar os resultados".

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Oriali condena os torcedores da Juventus

Oriali criticou os torcedores da Juventus (os ultras) que viraram as costas para o campo durante um minuto de silêncio em memória do ídolo da Itália e da Inter de Milão, Sandro Mazzola.

O ex-jogador da Inter disse: "Lembro-me dos primeiros treinos em Appiano, Mazzola foi um dos que me receberam de braços abertos".

E acrescentou: "Ele me levou para casa um dia após o treino, as pessoas não acreditavam quando o viram. Só tenho boas lembranças dele como companheiro e como homem, sem esquecer que ele também foi um excelente diretor que trouxe Ronaldo ao Campeonato Italiano".

E prosseguiu: "Os ultras virarem as costas foi uma imagem feia. Espero que essas pessoas sejam identificadas e retiradas do campo, é algo vergonhoso. Há ídolos que estão acima das camisas que vestem, e isso foi apenas um gesto lamentável".