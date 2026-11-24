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Álvaro Benito, ex-jogador do Real Madrid, apontou o grande dilema que José Mourinho enfrenta após a recuperação de Vinícius Júnior. Segundo ele, o time merengue passou a ter duas caras diferentes: uma quando Vinícius está em campo e outra quando ele não está. A análise gerou muita polêmica antes do duelo com o Eindhoven pela Champions League.

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Vinícius foi um dos destaques da vitória sobre o Celta de Vigo, mesmo tendo jogado apenas 34 minutos. O brasileiro teve atuação decisiva e participou diretamente dos dois gols do Real Madrid, confirmando que vem recuperando seu nível aos poucos depois do período de ausência.

O Real Madrid enfrenta o Eindhoven nesta terça-feira, pela quinta rodada da fase de grupos da Champions League, depois de vencer suas quatro primeiras partidas. Os comandados de Mourinho buscam mais três pontos, o que praticamente garantiria a classificação para a próxima fase.

Do outro lado estará um Eindhoven em crise, que somou apenas quatro dos 12 pontos possíveis. Por isso, o time deve chegar ao Santiago Bernabéu disposto a fazer uma grande apresentação que lhe permita terminar a temporada entre os 24 melhores.

A rádio espanhola Cadena SER informou, com base em uma fonte próxima à comissão técnica, que Mourinho pensa seriamente em escalar Vinícius como titular contra o Eindhoven, para ajudá-lo a recuperar seu nível habitual, sobretudo depois do que ele mostrou no segundo tempo contra o Celta de Vigo.

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Segundo a mesma fonte, o treinador sabe que a presença de Vinícius dá ao time um grande poder ofensivo, mas, ao mesmo tempo, o obriga a encontrar uma solução para o problema defensivo, para que a equipe não continue tendo duas caras diferentes a cada partida.

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Em participação no programa de rádio “El Larguero”, Álvaro Benito falou sobre os prós e contras de escalar Vinícius como titular: “Acho que ele entrou na última partida muito motivado, fez um bom segundo tempo e deu ao time tudo o que tem de potencial ofensivo. Para mim, o único problema que precisa ser resolvido é o desempenho defensivo da equipe”.

Benito acrescentou: “É um problema que já foi identificado. Na minha opinião, o Diomande é como um soldado que cumpre todas as tarefas defensivas pedidas pelo treinador. Agora só falta o Vinícius fazer o mesmo: se o Vinícius fizer isso, onde vai estar o problema? Não há problema”.

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Benito explicou que o time ainda tem duas caras diferentes, uma quando Vinícius está na equipe e outra quando ele não está. Por isso, esse ponto de interrogação vai continuar até o Real Madrid disputar uma partida decisiva e importante, e só então será possível ver o que Mourinho vai escolher.

Já Rafa Alcorta, defensor do Real Madrid, afirmou: “Vamos ver se o Diomande consegue manter esse desempenho, algo que acho que está nele, não acredito que ele vá esquecer de trabalhar pelo time. Mas a forma como o Mourinho lida com essas situações é muito importante. Se existe alguém com a habilidade e a inteligência necessárias para isso, é o Mourinho”.

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Alcorta acrescentou que o Real Madrid precisa voltar ao nível que tinha antes da data FIFA: “Acho que o Real Madrid, do jeito que vimos na última partida, foi um time muito mais forte do que o que vimos no Bernabéu, e eles não podem se dar ao luxo de cometer nenhum erro lá”, sobretudo diante de uma equipe que joga no 3-4-3 e à qual não se adaptaram bem no primeiro tempo.

A expectativa é que Mourinho defina sua decisão sobre Vinícius nos próximos treinos, antes do duelo com o Eindhoven, que pode ser a oportunidade perfeita para o brasileiro provar que é capaz de aliar poder ofensivo e compromisso defensivo e encerrar de vez a discussão sobre as duas caras do Real Madrid.