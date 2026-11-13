O dilema de Bastoni preocupa a Inter, e o Barcelona espera o momento do bote

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A Inter de Milão está pressionando seu jogador Alessandro Bastoni, que esteve entre os alvos do Barcelona, para renovar seu contrato, que termina no verão de 2028.

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O jornal Sport noticiou que a Inter de Milão venderá Bastoni no próximo verão, por um valor muito inferior ao esperado, caso ele não renove seu contrato.

Dessa forma, Alessandro Bastoni terá de escolher entre renovar seu contrato com a Inter de Milão ou manter a porta aberta para uma saída rumo ao clube catalão.

A situação contratual do zagueiro italiano pode se tornar um fator decisivo em um negócio que já havia sido colocado em pauta durante a última janela de transferências de verão.

De acordo com o que informou o site Tutto Mercato Web, nesta sexta-feira, a Inter de Milão iniciou contatos preliminares com pessoas próximas a Bastoni para negociar a renovação de seu contrato.

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Alessandro Bastoni recebe cerca de 6 milhões de euros por ano, e as conversas ainda estão em fases iniciais, enquanto um acordo parece distante no momento.

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O Barcelona havia tentado contratar Bastoni durante a última janela de transferências de verão, mas esbarrou em exigências financeiras excessivamente altas.

A Inter de Milão chegou a estabelecer o valor do jogador em cerca de 80 milhões de euros, uma quantia que o clube catalão considerou exagerada, o que acabou inviabilizando qualquer possibilidade de chegar a um acordo.

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Ainda assim, o interesse no jogador não diminuiu. De acordo com o que a rede "Sky Sports" noticiou recentemente, os contatos entre o Barcelona e os representantes de Bastoni continuam em andamento.

O jogador não descarta a possibilidade de viver uma experiência no estádio Camp Nou, embora sua prioridade seja conhecer as condições esportivas de qualquer possível transferência e o papel que teria dentro da equipe do técnico Hansi Flick.

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O ponto de virada pode estar no verão de 2027. Se Bastoni não renovar seu contrato antes dessa data, entrará em seu último ano com a Inter de Milão, uma circunstância que mudaria significativamente os parâmetros das negociações.

A Inter de Milão se veria, então, diante de duas opções: aceitar uma proposta financeira inferior às suas exigências atuais ou arriscar perder o jogador de graça ao término de seu contrato em 2028, sem obter qualquer compensação pela venda.

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Essa situação poderia favorecer o Barcelona, que teria a oportunidade de negociar a partir de uma posição mais forte e por um valor financeiro que se espera ser inferior ao que foi apresentado durante o último verão.

O desejo da Inter é manter um de seus jogadores titulares, mas a decisão de Bastoni será decisiva para definir seu futuro. A renovação do contrato significa consolidar seu futuro em Milão, enquanto a não renovação permitirá ao Barça fazer uma nova tentativa de contratá-lo em condições financeiras muito mais favoráveis.