O diferencial do Bayern de Munique tem falhas preocupantes

Na temporada passada, o Bayern de Munique fez história: com 16 vitórias consecutivas, a equipe teve o melhor início de temporada da história das cinco principais ligas da Europa e quebrou um recorde do AC Milan que durava mais de 30 anos. Os italianos haviam começado a temporada 1992/93 com 13 vitórias seguidas. O Bayern só deixou pontos pelo caminho pela primeira vez em 8 de novembro, em um empate por 2 a 2 com o Union Berlin pela Bundesliga.

Uma sequência desse tipo tornou-se impossível logo no início desta temporada: já em seu quarto jogo oficial, o Bayern não passou de um empate por 0 a 0 com o Schalke 04 pela Bundesliga. Após 13 partidas, a equipe deixou pontos pelo caminho em quatro ocasiões: também empatou com o Augsburg, o Viking Stavanger e o Arsenal.

Como ainda não sofreu nenhuma derrota, porém, o Bayern ostenta uma marca única entre as cinco principais ligas da Europa: é o único clube que segue invicto em todas as competições nesta temporada. Os líderes das outras grandes ligas, Barcelona, Manchester City, Paris Saint-Germain e Inter de Milão, já sofreram pelo menos duas derrotas cada.

Bayern de Munique não passa um jogo sem sofrer gols há seis partidas

A aura do Bayern se deve, sobretudo, à grande capacidade de seu ataque de marcar gols. Já são 47, média de 3,6 por jogo. É exatamente a mesma média registrada no mesmo momento da temporada passada. O desempenho se explica principalmente pelos números extraordinários de suas duas estrelas: Michael Olise soma impressionantes 19 participações em gols após 13 jogos, enquanto Harry Kane, eleito o melhor jogador do mundo, soma 17. Há uma certa dependência dos dois.

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Já a defesa gera ao menos uma pequena preocupação. Os 14 gols sofridos representam uma média superior a um por jogo. Em 13 partidas oficiais, o Bayern só não sofreu gols três vezes. Na temporada passada, havia conseguido isso duas vezes mais após o mesmo número de jogos. A tendência preocupa especialmente: a equipe sofreu pelo menos um gol em cada uma das últimas seis partidas oficiais, até mesmo em casa, contra o 1. FC Magdeburg, da segunda divisão, pela Copa da Alemanha.

Será que isso se deve à falta de entrosamento? De qualquer forma, ainda não há uma linha de quatro defensores claramente definida como titular. Min-Jae Kim e Jonathan Tah disputam a vaga ao lado de Dayot Upamecano, titular absoluto. Pelos lados, Josip Stanisic, Konrad Laimer, Nathaniel Brown e Alphonso Davies receberam oportunidades em quantidades semelhantes, sem uma hierarquia clara. Laimer, Brown e Davies também já precisaram atuar em posições mais avançadas devido à falta de opções no elenco.

Nos próximos dias, a invencibilidade do Bayern passará por dois grandes testes. No sábado, a equipe enfrenta o Borussia Dortmund, seu maior rival no país, no principal jogo da rodada da Bundesliga. Na terça-feira, visita o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões.