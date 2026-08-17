O destino é chocante: Jamie Vardy diante de uma aventura fora dos planos

O clube brasileiro São Paulo entrou na disputa pela contratação do inglês Jamie Vardy, ex-atacante do Leicester City, em uma tentativa de convencê-lo a viver uma nova experiência no Campeonato Brasileiro, depois de o jogador ter se tornado livre no mercado após a saída do Cremonese.

Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o São Paulo já entrou em contato com Vardy para sondar a possibilidade de sua contratação, mas o atacante, de 39 anos, ainda não definiu seu próximo destino e segue analisando as ofertas disponíveis antes de tomar uma decisão sobre a nova etapa de sua carreira.

O interesse do clube brasileiro chega em um momento marcante para Vardy, que fez uma temporada abaixo das expectativas no Campeonato Italiano, antes de encerrar sua passagem pelo Cremonese e ficar disponível para uma transferência sem custos, o que o transformou em alvo de diversos clubes que buscam aproveitar sua experiência ofensiva.

O São Paulo não foi o único clube a demonstrar interesse no atacante inglês, já que o nome de Vardy foi associado no período recente a uma possível volta à Inglaterra, depois que o West Ham consultou sua situação e o incluiu entre suas opções, caso a contratação de Troy Parrott não avance.

As movimentações brasileiras oferecem a Vardy uma opção completamente diferente do retorno à Inglaterra, diante do desejo do São Paulo de contratar um dos mais destacados atacantes ingleses da última década e aproveitar sua personalidade e sua longa experiência nos gramados.

Vardy tem uma trajetória excepcional com o Leicester City, com o qual conquistou o título da Premier League e deixou uma marca histórica com a camisa do clube, antes de viver uma nova experiência no Cremonese, que terminou abrindo as portas para uma nova transferência em sua carreira.