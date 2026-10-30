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BarcelonaGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
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O destaque do Marrocos entra na mira do Barcelona

Racing Santander x Real Madrid
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Barcelona x Aston Villa
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Y. Zabiri
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O astro do Marrocos rouba os holofotes na La Liga

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O atacante marroquino Yasser Zabiri, de 21 anos, tornou-se um dos nomes de maior destaque no Campeonato Espanhol durante as primeiras rodadas, após apresentar níveis de finalização notáveis com o Racing Santander, o que o colocou nos planos do Barcelona visando as próximas janelas de transferências.

E, segundo o jornal "fichajes" espanhol, o desempenho de Zabiri atraiu a atenção de Deco, diretor esportivo do Barcelona, após marcar oito gols em dez partidas pelo Campeonato Espanhol, apesar de atuar pelo Racing emprestado pelo Stade Rennes até junho de 2027. Seu valor de mercado é atualmente estimado em cerca de 20 milhões de euros.

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A idade do jogador e seus números de finalização, além de sua capacidade de adaptação ao futebol espanhol, estão entre os principais fatores que o colocaram entre as possíveis opções para reforçar o setor ofensivo da equipe catalã.

Seu último gol veio diante do Espanyol, na partida que terminou com vitória do Racing por 2 a 1, dando à sua equipe três pontos após uma sequência de jogos sem vencer.

Zabiri também conseguiu marcar no estádio Spotify Camp Nou, durante a derrota de sua equipe para o Barcelona por 7 a 2, realizando um de seus sonhos ao jogar e marcar no estádio do clube pelo qual torcia desde a infância.

E o interesse de Deco em Zabiri não se limita às suas qualidades técnicas e aos seus números de finalização, mas se estende também ao aspecto econômico. O atacante chegou ao Stade Rennes vindo do Famalicão por cerca de 10 milhões de euros, mas suas atuações na Espanha elevaram seu valor de mercado para cerca de 20 milhões.

Negócio complexo

Ainda assim, qualquer clube que deseje contratá-lo enfrenta complicações relacionadas à sua situação, já que o Racing Santander possui os serviços do jogador por empréstimo até 30 de junho de 2027, sem opção de compra, enquanto seu contrato com o clube francês se estende até 2029.

O valor da cláusula de rescisão em seu contrato ultrapassa os 20 milhões de euros, o que dá ao Stade Rennes o controle sobre seu futuro e torna indisponível um retorno antecipado durante a atual temporada, o que limita as chances de uma movimentação para contratá-lo durante a janela de transferências de inverno.

Yasser Zabiri já havia manifestado publicamente sua admiração pelo Barcelona, pois acompanhava os jogos da equipe durante a infância. O atacante marroquino foi coroado artilheiro da Copa do Mundo Sub-20, vencida por sua seleção no ano passado, conquista que contribuiu para atrair o interesse do Stade Rennes e sua posterior contratação.

E, com a chegada do verão de 2027, o Barcelona pode estudar uma movimentação para contratar Zabiri, caso ele continue apresentando os mesmos níveis de finalização.

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