Ex-técnico do Bayern de Munique, Pep Guardiola falou sobre sua passagem vitoriosa pelo maior campeão alemão e relatou os problemas que encontrou no início.
O catalão havia levado o Barcelona a uma série de conquistas entre 2008 e 2012. Depois, tirou um ano sabático e, em 2013, assumiu o Bayern de Munique. "O maior e, ao mesmo tempo, mais difícil desafio foi deixar o Barcelona e ir para a Alemanha depois que o Bayern conquistou a tríplice coroa com Jupp Heynckes", disse Guardiola à RomarioTV. "Na época, foi difícil convencer os jogadores das minhas ideias, não porque eles não estivessem dispostos, mas porque tinham acabado de conquistar a tríplice coroa."
No Barcelona, ele havia encontrado uma situação completamente diferente ao ser promovido de treinador das categorias de base a técnico da equipe principal, cinco anos antes: "Quando assumi o Barcelona, o time havia terminado a temporada 18 pontos atrás do Real Madrid. Quando você chega a um time nessa situação, os jogadores costumam prestar mais atenção em você, porque as coisas não tinham ido bem antes e eles querem melhorar."
Já com um time que acabara de conquistar a Champions League, o Campeonato Alemão e a Copa da Alemanha, a situação era diferente. "O que mais se pode ganhar?", perguntou Guardiola. "Era praticamente impossível ganhar mais."
Nessa situação, porém, ele recebeu "uma ajuda enorme" de alguns jogadores. Guardiola citou o então capitão Philipp Lahm e seus futuros companheiros campeões do mundo Toni Kroos, Manuel Neuer e Thomas Müller.
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Pep Guardiola queria levar Neymar para o Bayern de Munique
Guardiola também confirmou que queria levar a Munique Neymar, então um astro em ascensão que ainda jogava pelo Santos, no Brasil. "Na época, havia rumores de que Neymar iria para o Barcelona. Mas também se dizia que a transferência ainda não estava totalmente fechada. Sentei com ele em uma sala e tentei convencê-lo a ir para o Bayern de Munique. Conversamos um pouco sobre futebol, mas, no fim, ele escolheu o Barcelona."
Neymar custou, na época, uma quantia exorbitante, que teria chegado a cerca de 88 milhões de euros. Era dinheiro demais para o Bayern naquele período. O então presidente e presidente do conselho de supervisão Uli Hoeneß já havia explicado naquele verão: "Guardiola tinha algumas ideias sobre contratar um jovem jogador brasileiro. Mas, no passado, não tivemos boas experiências com jovens brasileiros." O motivo, segundo ele, era a dificuldade de adaptação à cultura e ao clima. "Quando você contrata alguém que custa 20 ou 30 milhões de euros, ou mais, fica extremamente difícil. Passamos por isso no caso de Breno."
Em vez de Neymar, o Bayern contratou Mario Götze em 2013, por uma quantia fixa de 37 milhões de euros, junto ao rival Borussia Dortmund. Também chegou Thiago, vindo do Barcelona a pedido de Guardiola. Ele custou 25 milhões de euros, ficou sete anos no Bayern e se tornou uma contratação certeira.
Guardiola trabalhou por três anos em Munique. Sob seu comando, o Bayern estabeleceu vários recordes e conquistou muitos títulos, entre eles três Campeonatos Alemães e duas Copas da Alemanha. A grande consagração, com o título da Champions League, porém, não veio.
Em 2016, Guardiola, hoje com 55 anos, deixou o clube ao fim de seu contrato e foi para o Manchester City. Lá, ficou dez anos e também marcou uma era extremamente vitoriosa. Atualmente, está sem clube e faz uma pausa por vontade própria. É considerado provável que seu próximo trabalho seja à frente de uma seleção.