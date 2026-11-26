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Ex-técnico do Bayern de Munique, Pep Guardiola falou sobre sua passagem vitoriosa pelo clube e as dificuldades que encontrou no início.

O catalão havia levado o Barcelona a uma série de conquistas entre 2008 e 2012. Depois, tirou um ano sabático e, em 2013, assumiu o comando do Bayern de Munique. "O maior e, ao mesmo tempo, mais difícil desafio foi deixar o Barcelona e ir para a Alemanha depois que o Bayern conquistou a tríplice coroa com Jupp Heynckes", afirmou Guardiola à RomarioTV. "Na época, foi difícil convencer os jogadores das minhas ideias, não porque eles não estivessem dispostos, mas porque tinham acabado de conquistar a tríplice coroa."

No Barcelona, ele havia encontrado uma situação completamente diferente ao ser promovido de técnico das categorias de base a treinador da equipe principal, cinco anos antes: "Quando assumi o Barcelona, o time tinha terminado a temporada 18 pontos atrás do Real Madrid. Quando você chega a um time nessa situação, os jogadores costumam ouvir você com mais atenção, porque as coisas não tinham ido bem antes e eles querem melhorar."

Já com uma equipe que acabara de conquistar a Champions League, o Campeonato Alemão e a Copa da Alemanha, a situação era outra. "O que mais se pode ganhar?", perguntou Guardiola. "Era praticamente impossível ganhar mais."

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Nessa situação, porém, ele contou com uma "ajuda enorme" de alguns jogadores. Guardiola citou o então capitão Philipp Lahm, além de Toni Kroos, Manuel Neuer e Thomas Müller, que mais tarde seriam campeões mundiais ao lado dele.

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Pep Guardiola queria levar Neymar para o Bayern de Munique

Guardiola também confirmou que queria levar a Munique Neymar, então uma estrela em ascensão que ainda jogava pelo Santos, no Brasil. "Na época, havia rumores de que Neymar iria para o Barcelona. Mas também se dizia que a transferência ainda não estava totalmente fechada. Sentei com ele em uma sala e tentei convencê-lo a ir para o Bayern. Conversamos um pouco sobre futebol, mas, no fim, ele escolheu o Barcelona."

A contratação de Neymar custou, na época, uma quantia exorbitante, que teria chegado a cerca de 88 milhões de euros. Era dinheiro demais para o Bayern naquele momento. Uli Hoeneß, então presidente do clube e do conselho fiscal, já havia explicado naquele verão: "Guardiola tinha a ideia de contratar um jovem jogador brasileiro. Mas, no passado, não tivemos experiências tão boas com jovens brasileiros." O motivo seria a difícil adaptação à cultura e ao clima. "Quando você contrata alguém que custa 20 ou 30 milhões de euros, ou mais, fica extremamente difícil. Vivemos isso no caso de Breno."

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Em vez de Neymar, o Bayern contratou Mario Götze em 2013 junto ao rival Borussia Dortmund pelo valor fixo de 37 milhões de euros. Thiago, jogador desejado por Guardiola, também chegou do Barcelona. Custou 25 milhões de euros, ficou sete anos no Bayern e se tornou uma contratação certeira.

Guardiola trabalhou por três anos em Munique . Sob seu comando, o Bayern estabeleceu vários recordes e conquistou muitos títulos, entre eles três Campeonatos Alemães e duas Copas da Alemanha. A consagração maior, com o título da Champions League, porém, não veio.

Getty Images

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Em 2016, com o contrato chegando ao fim, Guardiola, hoje com 55 anos, deixou o Bayern para assumir o Manchester City. Ficou lá por dez anos e também marcou uma era extremamente vitoriosa. Atualmente, está sem clube e faz uma pausa por vontade própria. É considerado provável que seu próximo trabalho seja à frente de uma seleção .