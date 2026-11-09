O Yan Diomande segue brilhando nos dribles, depois de se tornar o segundo jogador mais eficaz em dribles em La Liga nesta temporada, superando todos os jogadores do Real Madrid, e sendo superado apenas por Lamine Yamal, estrela do Barcelona.

O jornal espanhol "As" afirmou: "Coloque um jogador diante de Diomande em seu caminho, e ele o ultrapassa com facilidade, uma vez após a outra, seja pelo meio ou pelas pontas, mudando a direção da bola e disparando em velocidade".

E apontou que Diomande impõe seu domínio nos dribles, superando todos os jogadores do Real Madrid nesta temporada, depois de se tornar o segundo jogador mais eficaz em dribles em La Liga, com um total de 43 dribles, sendo superado apenas por Lamine Yamal, que registrou 57 dribles, embora a média do jogador do Real Madrid seja melhor, já que ele consegue um drible a cada 20 minutos, contra um drible a cada 23 minutos para a estrela do Barcelona, acirrando a disputa entre ambos pelo título de melhor driblador.

A contratação de Diomande representa, para José Mourinho, o equivalente a ganhar um grande prêmio na loteria, depois que o jogador provou no estádio Mestalla que se tornou um dos ativos de altíssimo valor.

Na verdade, seus seis dribles durante aquela partida representam o terceiro melhor registro do jogador marfinense nesta temporada, além de serem seus melhores números fora do estádio Santiago Bernabéu em La Liga.

Mourinho disse pouco tempo depois da chegada de Diomande às fileiras de sua equipe: "Não é fácil encontrar um ponta que tenha velocidade, ímpeto e capacidade de jogar nos dois lados; é algo extremamente difícil".

Mas o jogador dono da camisa número 25 do Real Madrid tornou-se atualmente uma grande dor de cabeça para os adversários graças à sua capacidade de driblar e ultrapassar os defensores.

Diomande tornou-se o jogador do Real Madrid mais eficaz em dribles individuais graças às suas habilidades, e contabilizando também as competições da Liga dos Campeões da Europa, ele só é superado por Kylian Mbappé, e por uma diferença mínima, depois de o último ter executado 53 dribles, contra 52 do jogador marfinense.

E a diferença aqui carrega grande importância, já que Mbappé alcançou esse número depois de ter disputado 541 minutos a mais em campo em comparação com Diomande, além de o jogador marfinense seguir apresentando seu nível apesar das entradas violentas que sofre dos adversários.

As últimas partidas testemunharam vários exemplos disso, com destaque para o pisão que sofreu de João Cancelo durante o Clássico, a pancada forte que recebeu de Mantilla no estádio El Sardinero, pela qual o Real Madrid reivindicou um pênalti, além da entrada violenta de Guido Rodríguez durante a partida do último sábado em Valência.

A velocidade, a habilidade e a capacidade de suportar os choques estão entre as principais qualidades que impressionam o vestiário do Real Madrid em relação às capacidades de Diomande.

A qualidade de seus chutes também chamou a atenção de seus companheiros, à frente deles Jude Bellingham, que o elogiou após seu gol magnífico em Santander, dizendo: "Eu não sabia que ele chutava dessa maneira. É um jogador excepcional". E Bellingham não foi o único a demonstrar admiração por suas capacidades, já que a química entre Diomande e Mbappé parece muito evidente.

Vinícius em situação difícil

Os gols de Diomande e suas atuações marcantes, que às vezes chegam a um nível excepcional, se sucedem, em meio a elogios internos e externos, no momento em que o nível de Vinícius Júnior recua, o que reflete a crescente diferença entre as trajetórias dos jogadores.

E embora a questão possa parecer simbólica, ela não é sem significado, depois que o jogador marfinense já superou Vinícius em número de minutos de participação nesta temporada, com 892 minutos contra 882 minutos da estrela brasileira.

Diomande também disputou o mesmo número de partidas como ponta-direita e como ponta-esquerda, com 8 partidas em cada posição, mas os números revelam uma diferença clara em seu rendimento ofensivo; ele marcou 3 gols e deu uma assistência quando jogou no lado esquerdo que Vinícius ocupa, contra um gol e um passe decisivo pelo lado direito.

E o período de paralisação para as datas Fifa adia a resolução da discussão sobre quem será o jogador a ocupar a frente esquerda, entre Vinícius, cuja suspensão terminou, e Diomande, devendo o debate se renovar com o recebimento do Celta de Vigo no estádio Santiago Bernabéu.

E no momento, Mourinho não oferece quaisquer garantias a nenhum jogador quanto à sua posição, tendo dito: "Quando o Vini voltar ao seu nível normal e ficar disponível, lidarei com a situação conforme o que eu achar adequado".