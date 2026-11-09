Não se trata mais de coincidência, nem de um entusiasmo passageiro. O que Hans Flick faz com o Barcelona se tornou um fenômeno digno de estudo, uma história que será escrita com letras douradas na história do clube catalão.

Em uma noite em que o Barcelona desmoronava diante do Atlético de Madrid no Wanda Metropolitano, Flick fez isso de novo. Transformou a desvantagem em vitória, a dúvida em certeza, e uma partida que parecia perdida em um triunfo que garantiu a liderança.

Com essa vitória, o treinador alemão se tornou agora o terceiro técnico na história do Barcelona a conquistar o maior número de vitórias após ficar atrás no placar, mas ele faz isso em um tempo recorde que ninguém havia alcançado antes.

Noite no Metropolitano: um roteiro que se repete

O início da partida não foi nada fácil. Antes do gol de Giuliano aos dez minutos, surgiu uma clara chance cara a cara para Julián Álvarez, mas Joan García a defendeu com maestria.

O travessão também salvou um cabeceio de Pubill em uma cobrança de escanteio, e o próprio goleiro do Barcelona interveio novamente para parar finalizações de Julián e Kang-in Lee.

O Barcelona pareceu sofrer durante todo o primeiro tempo, e essas dúvidas aumentaram com o gol de Giuliano, mas a equipe de Flick foi paciente e conseguiu resistir ao ataque inicial do Atlético para se recuperar e reagir no final.

O desempenho do Barcelona melhorou com o passar do tempo, e surgiu uma chance de ouro para Pedri aos sete minutos, mas sua finalização ricocheteou na trave. Fermín, porém, só encontrou espaço aos 45 minutos para marcar o gol de empate com uma bela finalização de pé esquerdo.

Esse gol mudou o rumo da partida, e o Barcelona entrou no segundo tempo com uma moral diferente, algo que ficou evidente logo no início da etapa complementar. Os homens de Flick viraram o jogo, e o ímpeto começou a pender para o lado do Blaugrana, que passou a representar uma ameaça constante ao gol de Oblak.

A melhora do Barcelona atingiu seu auge aos 66 minutos, quando Fermín completou a virada de sua equipe, superando o goleiro esloveno após um passe de Lamine.

O placar de 2 a 1 permaneceu inalterado até o apito final, o que significa que o Barcelona manteve três pontos de vantagem sobre o Real Madrid e abriu cinco pontos de distância para o Atlético, que teve a chance de abrir o placar.

Um número assustador: Flick se aproxima das lendas

Com essa virada, Hans Flick conquistou sua 23ª reação desde a chegada ao Barcelona, segundo o "Mundo Deportivo". Só nesta temporada, Flick transformou a desvantagem em vitória contra o Rayo Vallecano (5 a 2), o Sevilla (3 a 1), o Galatasaray (4 a 1) e o Atlético de Madrid (2 a 1).

E, como apontou o jornalista Oriol Jové, da rádio RAC1, o treinador alemão alcançou esse feito em apenas 133 partidas, e está a caminho de superar os números recordes de Guardiola e Cruyff em tempo recorde.

O treinador de Sankt Peter virou o placar em 24 das 249 partidas que comandou no Barcelona, enquanto Cruyff, líder dessa classificação, conseguiu uma reação semelhante em 28 das 430 partidas em que dirigiu o Blaugrana.

Os números dizem tudo: Flick precisa de apenas uma virada para igualar Guardiola, e de apenas cinco reações para igualar Cruyff, mas ele fez isso em menos da metade do número de partidas de ambos. Ele não apenas se aproxima das lendas, como ameaça pulverizar seus números em tempo recorde.