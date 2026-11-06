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O crédito de Vinícius se esgota no Bernabéu, e Mourinho diante de uma decisão difícil

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Vinícius perde sua imunidade no Real Madrid

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Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid, segue incapaz de recuperar seu nível, apresentando uma temporada muito modesta.

Apesar das oportunidades que o técnico José Mourinho continua concedendo a Vinícius, o ponta brasileiro ainda está longe do nível esperado de um jogador com suas qualidades e seu status.

O jornal Sport noticiou que Vinícius voltou a desaparecer de cena diante do AEK Atenas, justamente no momento em que Diomande continua ganhando mais confiança.

Diante do AEK Atenas, Vinícius foi titular e disputou os 90 minutos completos, mas não conseguiu fazer a diferença. E, com a aproximação do fim de sua suspensão no Campeonato Espanhol, suas duas partidas na Liga dos Campeões não convidam ao otimismo.

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07 de nov. de 2026

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A queda de rendimento de Vinícius coincidiu com a explosão técnica que Yan Diomande vive. O jogador marfinense atravessa um momento espetacular no plano ofensivo, além de fazer um grande esforço para ajudar os companheiros na defesa, justamente as duas questões pelas quais o brasileiro recebe o maior volume de críticas.

Na Grécia, Diomande afirmou que sua melhor posição é a ponta esquerda, a mesma posição ocupada por Vinícius. Essa situação pode levar o craque brasileiro ao banco de reservas mais cedo do que se esperava.

O técnico Mourinho conseguiu corrigir diversas coisas: devolveu Jude Bellingham ao seu nível, deslocou Fede Valverde para a posição de lateral-direito e trabalhou no desenvolvimento do desempenho de Diomande. Mas Vinícius ainda representa a tarefa pendente diante do treinador português, e não por falta de confiança.

O brasileiro só ficou no banco de reservas em uma única partida ao longo da temporada, além de ter sido titular em praticamente todos os jogos em que esteve disponível.

O treinador português optou por lidar com o jogador brasileiro com cautela e protegê-lo. Não lhe dirigiu qualquer crítica nem lhe atribuiu responsabilidade, seja nas coletivas de imprensa, seja dentro de campo.

Mourinho tem bem presente o desentendimento que surgiu entre o jogador brasileiro e Xabi Alonso, e como aquela tensão terminou com a saída de seu antecessor do cargo.

Por esse motivo, lidou com a situação com grande dose de sabedoria e flexibilidade; apesar de tê-lo substituído em diversas partidas, sempre fez questão de conquistar a colaboração do jogador e de preservar sua relação com ele.

O que aconteceu na última quarta-feira em Atenas foi o melhor exemplo disso. No momento em que Vinícius era um dos piores jogadores do Merengue, Mourinho decidiu substituir Diomande e manter o jogador brasileiro em campo, à espera de uma reação dele.

Muitos torcedores e jornalistas pediram a substituição de Vinícius, mas o treinador português manteve sua decisão e continuou concedendo-lhe a oportunidade. Ele sabe que precisa recuperar a melhor versão de Vinícius para que a equipe possa competir por todos os títulos.

Mesmo assim, o crédito de confiança no jogador brasileiro começou a se esgotar nos corredores do Santiago Bernabéu. Aumenta o número de pessoas que já não o veem como um titular intocável no seu retorno da suspensão, o que pode levar o problema a outro nível.

Com a presença de Diomande, a equipe ganha mais equilíbrio, porque o jogador marfinense oferece grande apoio a Marc Cucurella. Já com Vinícius, o lateral espanhol sofre com encargos adicionais. Isso ficou claro em Atenas e se repetiu em outras partidas ao longo da atual temporada.

Agora, cabe a Mourinho gerir uma situação extremamente delicada. O craque brasileiro sabe que atravessa uma fase ruim, mas, no momento, está atrás de Diomande na ordem das opções, o que pode provocar o surgimento de um novo foco de tensão caso o treinador decida afastá-lo do time titular.

Não há dúvida de que a decisão não é nada fácil. Colocar um dos jogadores mais famosos e influentes da equipe no banco de reservas tem um custo, seja dentro do vestiário, seja no entorno do clube, e Mourinho conhece bem um precedente disso.

Por outro lado, mantê-lo no time titular apoiando-se em seu status e em seu estrelato significaria punir o jogador mais pronto no momento, além de comprometer o equilíbrio que o treinador se esforçou tanto para construir.

O jogador brasileiro provou, em temporadas anteriores, possuir as qualidades necessárias para sair de fases de queda semelhantes, mas o espaço de tempo disponível diante dele se estreita gradualmente.

Seu retorno às competições do Campeonato Espanhol será uma grande oportunidade de recuperar sua imagem e de lembrar a todos os motivos que o tornaram um dos pontas mais capazes de driblar e fazer a diferença no mundo. E, se não aproveitar essa oportunidade, Diomande espera a sua vez, enquanto Mourinho, por mais que faça questão de proteger Vinícius e conceder-lhe confiança, encontrará cada vez menos justificativas para continuar esperando por ele.

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