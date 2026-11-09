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imago-sport-1085752584.jpgZUMA Press Wire
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O craque do Barcelona se esquiva sobre a diferença de 3 pontos para o Real Madrid

Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Barcelona
La Liga
P. Cubarsi
Real Madrid
Espanha

Precisávamos ter aplicado uma pressão alta de forma melhor

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A difícil vitória que o Barcelona conquistou sobre o Atlético de Madrid por 2 a 1 representou um grande impulso moral para o vestiário da equipe catalã, algo que foi expresso pelo jogador Pau Cubarsí.

O jornal Mundo Deportivo publicou as declarações de Cubarsí, concedidas à rede Movistar, nas quais destacou a reação do Barça no segundo tempo.

Cubarsí disse: "Entramos no primeiro tempo um pouco sem concentração. Eles fizeram um primeiro tempo excelente".

E prosseguiu: "Mas conseguimos corrigir no intervalo as coisas que não estávamos fazendo da maneira correta, e conseguimos alcançar a vitória".

O jovem zagueiro explicou os fatores que ajudaram o Barça a apresentar aquele bom nível no segundo tempo, afirmando: "Tínhamos que exercer uma pressão avançada de forma melhor".

E ressaltou: "No segundo tempo, nos posicionamos um pouco melhor. Eles não se sentiram tão confortáveis, enquanto passamos a ter uma presença maior nas zonas de ataque".

Cubarsí encerrou sua fala elogiando Frenkie de Jong por seu papel na posição de lateral-direito, e também evitou pensar na diferença de pontos para o Real Madrid e o Atlético de Madrid na tabela de classificação, dizendo: "Se apresentarmos bons níveis e dermos o máximo em cada partida, teremos uma temporada excelente no Campeonato Espanhol".

O Barcelona lidera a tabela de classificação de LaLiga com 33 pontos, três pontos à frente do Real Madrid, vice-líder, e cinco pontos à frente do Atlético de Madrid, terceiro colocado.

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