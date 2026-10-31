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FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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O craque do Barcelona revela a mensagem de Flick antes da substituição de De Jong

Barcelona x Deportivo Alaves
Barcelona
Deportivo Alaves
La Liga
H. Flick
F. Lopez
F. de Jong
Espanha
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Fermín López foi eleito o melhor jogador da partida entre Barcelona e Alavés, após marcar um gol e dar duas assistências, na vitória da equipe catalã por 6 a 1 na 11ª rodada de LaLiga.

O jornal Mundo Deportivo publicou as declarações de Fermín López, concedidas à rede Movistar LaLiga.

Fermín disse: "Foi uma semana difícil para nós, pois não conseguimos vencer em duas partidas de peso, que foram dois confrontos muito duros, considerados por muitos como um verdadeiro teste para nós, embora ainda estejamos no mês de outubro".

E completou: "Acredito que não havia maneira nem ocasião melhor para corrigir o rumo do que jogar no Camp Nou e diante da nossa torcida".

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Prosseguiu: "Fizemos uma boa partida, recuperamos o nosso nível mais uma vez, conseguimos resgatar a nossa identidade e o nosso verdadeiro nível, e agora precisamos continuar jogando dessa forma".

Fermín López falou sobre a importância de marcar cedo, afirmando: "Sabíamos que eles iriam recuar e formar um bloco defensivo baixo, fechando várias linhas de passe no meio, mas marcamos cedo, e acredito que isso ajudou a abrir mais espaços de jogo".

E explicou: "Devemos continuar felizes por ajudar a equipe por meio das assistências".

Fermín revelou que terminou a partida completamente exausto, dizendo: "O treinador Hansi Flick me disse, embora soubesse que eu já havia esgotado toda a minha energia, que iria substituir De Jong, e me pediu para aguentar um pouco mais e manter a calma".

Ao encerrar suas declarações, Fermín López elogiou as qualidades de Raphinha e Lamine Yamal, que marcaram dois gols cada na partida, afirmando: "É algo maravilhoso para nós, pois eles nos ajudam muito. Lamine e Raphinha fazem a diferença, e são jogadores extremamente importantes para nós, e com eles certamente conseguiremos alcançar grandes feitos".

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