A ausência de Jules Koundé no clássico contra o Real Madrid, marcado para a noite de domingo, tornou-se bastante provável, depois que ele faltou aos treinos do Barcelona na manhã de sábado, restando apenas a confirmação oficial do clube catalão.

De acordo com o jornal espanhol Marca, o lateral francês não participou do último treino antes da partida, o que complica suas chances de estar presente no confronto aguardado, depois de sofrer uma entorse durante o jogo contra o Real Betis, ficando de fora também do duelo da Liga dos Campeões da Europa contra o Paris Saint-Germain no estádio Parque dos Príncipes.

Apesar de a participação de Koundé diante do Real Madrid já estar em dúvida, sua ausência do último treino torna as chances de recuperação a tempo extremamente reduzidas, fazendo com que sua exclusão da partida seja praticamente certa.

Caso a ausência de Koundé seja confirmada, Hansi Flick disputará o duelo contra o Real sem recuperar nenhum dos jogadores lesionados que ainda estão em tratamento, já que Koundé, Eric García, Christensen, Dani Olmo e Roony ficarão fora do confronto contra o rival tradicional, devido a diferentes problemas físicos.

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O maior dilema de Hansi Flick estará novamente na linha defensiva, que sofre com uma carência aguda por causa das muitas ausências, assim como ocorreu na última terça-feira contra o Paris Saint-Germain.

Opções alternativas

À espera do anúncio da lista final para a partida, as previsões indicam a volta de Álex Campos à delegação do time, depois de ele ter passado a semana inteira treinando com o time principal, diante das muitas ausências que o Barcelona enfrenta no setor defensivo.

Também se espera que o meio-campista Oriol Juren esteja entre as opções disponíveis, após ter treinado nos últimos dois dias sob o comando de Hansi Flick, por causa da lesão de Dani Olmo.

Já Hamza Abdelkarim, que participou dos treinos do time principal na manhã de sábado, ainda tem sua situação indefinida, pois será preciso aguardar para saber se ele se juntará à lista do clássico ou se voltará a jogar pela equipe reserva.