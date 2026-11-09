O zagueiro do Barcelona Pau Cubarsí (19 anos) foi coroado com o prêmio Golden Boy de 2026, concedido ao melhor jogador jovem do mundo abaixo dos 21 anos.

Este prêmio, criado por Massimo Franchi, é uma homenagem aos talentos mais promissores em ascensão no mundo do futebol e é entregue desde 2003 pelo jornal italiano "Tuttosport", tornando-se um dos prêmios de referência mais destacados na avaliação dos jovens talentos.

A disputa restringe-se aos jogadores com menos de 21 anos que atuam nas ligas europeias.

O internacional espanhol superou com ampla vantagem os demais 24 candidatos, que foram escolhidos a partir da lista "Benchmark", que monitora o que os jogadores entregam de acordo com seus níveis e desempenho, além de 5 cartas-convite que o comitê organizador possui para incluir alguns talentos que se destacam nos últimos momentos.

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A definição final veio após a votação de 30 jornalistas de diferentes partes da Europa, na qual Cubarsí arrasou na disputa.

Depois de Cubarsí não ter conseguido conquistar o Troféu Kopa, há algumas semanas, por uma diferença de apenas dois pontos — prêmio que foi para Lamine Yamal pelo terceiro ano consecutivo —, a votação desta vez não deixou qualquer margem para dúvida sobre o merecimento do zagueiro campeão mundial em vencer o prêmio.

Assim, dissipou-se a amargura de sua saída sem prêmio durante a cerimônia da Bola de Ouro, enquanto o Barcelona confirma seu domínio sobre o prêmio, depois que a lista de vencedores anteriores incluiu 5 jogadores formados na academia "La Masia": Lionel Messi, Pedri, Gavi e Lamine Yamal, e agora Cubarsí.

Cesc Fàbregas também havia vencido o prêmio, mas quando era jogador do Arsenal.

O jogador do clube catalão tornou-se o segundo zagueiro da história a conquistar este prêmio, depois do holandês Matthijs de Ligt, que o venceu em 2018.

Todos os outros vencedores eram jogadores do meio-campo ou atacantes, e a lista incluiu nomes de destaque no futebol mundial, como Messi, Sergio Agüero, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, João Félix e Erling Haaland, enquanto o nome de Cristiano Ronaldo não apareceu entre os premiados.

Cubarsí sucede no histórico de vencedores o francês Désiré Doué, que conquistou a edição de 2025, e Lamine Yamal, vencedor da edição de 2024.

A lista dos 23 vencedores do prêmio incluiu 6 jogadores espanhóis, lembrando que a conquista restringe-se a uma única vez por jogador, ao contrário do Troféu Kopa, concedido pela revista "France Football".

Cesc Fàbregas foi o primeiro espanhol a conquistá-lo, em 2006, quando era jogador do Arsenal, antes de ser seguido por Isco durante sua passagem pelo Málaga, depois Pedri, Gavi e Lamine Yamal, e por fim Cubarsí, confirmando o domínio dos jogadores espanhóis sobre o prêmio.