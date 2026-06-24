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Around FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

O craque do Al-Hilal e três árabes... Os cinco piores jogadores da Copa do Mundo de 2026

Senegal x Iraque
Senegal
Iraque
Copa do Mundo
Tunísia x Países Baixos
Tunísia
Países Baixos
Uruguai x Espanha
Uruguai
Espanha
K. Koulibaly
Z. Tahseen
E. Skhiri
I. Gharbi
F. Muslera
Senegal
Iraque
Canadá
Tunísia
Países Baixos
EUA
Uruguai
Espanha
México

A Copa do Mundo testemunhou atuações abaixo do esperado de alguns jogadores

Relatórios estatísticos revelaram os cinco piores jogadores da Copa do Mundo de 2026 até o momento, com o início da terceira rodada da fase de grupos.

A terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 começou com os jogos entre Catar e Bósnia, e Canadá contra a Suíça.

Com o início da terceira rodada, a rede “WhoScored” revelou que Fernando Muslera, goleiro da seleção do Uruguai, foi o jogador com a pior avaliação nas duas primeiras rodadas, entre os jogadores que participaram de duas partidas, tendo recebido 5,11 de 10 pontos no total das duas partidas.

O segundo lugar ficou com o senegalês Kalidou Koulibaly, zagueiro do Al-Hilal, que obteve uma nota de 5,15, seguido pelo iraquiano Zaid Tahseen, cuja nota foi de 5,18 nas duas primeiras rodadas da Copa do Mundo.

Já o quarto e o quinto lugares ficaram com jogadores tunisianos: Elias Skhiri, com nota 5,22, e Ismail Gharbi, com nota 5,37.

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