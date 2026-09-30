A imagem de Cristiano Ronaldo aparecendo no estádio de Malmö antes de um dos treinos da seleção de Portugal ganhou uma importância especial, depois que o capitão da equipe deixou de forma surpreendente a concentração de seu país nesta quarta-feira, em meio à escalada da tensão em torno de sua relação com o técnico Jorge Jesus.

Ronaldo havia aparecido ontem no estádio de Malmö, segurando um copo de café, e caminhou alguns passos dentro do gramado antes de sair — cena que pode ter sido a última dele com a seleção de Portugal, diante da possibilidade de sua aposentadoria do futebol internacional.

"O Dom" faltou ontem aos treinos coletivos, já que o jornal português "A Bola" esclareceu que ele realizou treinos individuais na academia, em vez de trabalhar com seus companheiros.

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A crise se agravou depois que Jesus afirmou, durante sua coletiva de imprensa de hoje, que Ronaldo não se recusou a treinar, negando a existência de um problema entre eles, antes de enfatizar que é o único responsável pelas decisões na seleção, e que nem Ronaldo nem ninguém é capaz de mudar suas ideias.

As declarações de Jesus vieram após o que se especulou sobre a irritação de Ronaldo, por não ter participado da vitória sobre a Noruega (2 a 1), no último domingo, pela segunda rodada da Liga das Nações da Europa.

"O Dom" não participou da partida — nem mesmo do banco de reservas — e também não treinou com seus companheiros na segunda e na terça-feira. Jesus havia esclarecido antes do jogo que planejava utilizá-lo, mas era improvável que começasse como titular.

E, após o apito final em Oslo, Ronaldo dirigiu-se diretamente do banco de reservas ao túnel, sem se juntar aos companheiros para saudar a torcida portuguesa que compareceu à partida.

Em resposta às últimas declarações de Jesus, o craque do Al-Nassr saudita anunciou sua saída da concentração de Portugal, acrescentando que revelará "no momento oportuno" a verdade sobre os motivos que o levaram a deixar a seleção, e desejando boa sorte aos seus companheiros.



