Alexander Chefrin, presidente da União Europeia de Futebol (UEFA), abandonou a final da Copa do Mundo em protesto contra a decisão da Federação Internacional de Futebol (FIFA) de suspender a aplicação da punição de suspensão de um jogo imposta ao atacante Folarin Balagun, no mais recente episódio de tensão entre as duas entidades.

O atacante americano Folarin Balogun foi alvo de grande polêmica antes da derrota da seleção dos Estados Unidos para a Bélgica nas oitavas de final da Copa do Mundo.

A expulsão do atacante do Monaco ocorreu durante a vitória da seleção dos Estados Unidos sobre a Bósnia e Herzegovina (2 a 0) nas oitavas de final, após uma falta em Tarik Maharmovic.

De acordo com os regulamentos, Balogun deveria ter sido suspenso para a partida seguinte contra a Bélgica; no entanto, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, interveio e conversou diretamente com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, antes que a aplicação da suspensão de 12 meses fosse suspensa, o que permitiu ao jogador participar da partida contra a seleção belga.

A FIFA decidiu suspender a execução da punição por 12 meses, com base no artigo 27 do Regulamento Disciplinar da Federação Internacional de Futebol.

O jornal britânico “The Times” revelou que Chefrin ainda não superou as repercussões da crise de Balugon, tendo optado por boicotar a final da Copa do Mundo; esse caso foi um dos principais motivos por trás de sua ausência na partida.

O jornal indicou que a relação entre a UEFA e a FIFA está tensa após o torneio, além de que Chefrin não ficou satisfeito com a decisão das autoridades americanas de impedir a entrada do árbitro somali Omar Artan no país.

Artan foi posteriormente designado para arbitrar a partida da Supercopa da Europa entre o Paris Saint-Germain e o Aston Villa em agosto próximo.

Além disso, o fracasso da FIFA em garantir um tratamento adequado ao Irã gerou descontentamento dentro da UEFA, juntamente com a objeção da federação europeia à alteração de algumas regras do jogo, como a adoção de intervalos para hidratação e a extensão do intervalo entre os dois tempos na final devido ao show no meio da partida.

Chevrin, que assistiu à partida de abertura do torneio entre o México e a África do Sul, também foi um dos principais críticos da estratégia de preços dinâmicos adotada pela FIFA na venda de ingressos.