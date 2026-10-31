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AFC Ajax v Atalanta BC - UEFA Conference League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
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O companheiro de Ter Stegen admite: quero dar um soco nele!

M. ter Stegen
T. Arokodare
Barcelona
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Alemanha
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A saída de Ter Stegen do Barcelona, no último verão, marcou um novo capítulo na carreira do goleiro alemão, que se juntou ao Ajax, da Holanda, por empréstimo.

A concorrência com Joan García, somada aos problemas físicos que enfrentou nas últimas temporadas, havia agravado sua situação, a ponto de levá-lo a tomar a decisão de partir e viver uma nova experiência.

Com o passar do tempo, Ter Stegen começou a recuperar seu melhor nível no Ajax, além de ter conseguido se adaptar de forma excelente dentro do vestiário, onde goza de grande respeito e, mais do que isso, recebe elogios de seus companheiros de equipe.

Nesse contexto, um de seus companheiros, o atacante Tolu Arokodare, falou sobre o nível do ex-goleiro do Barça, em declarações concedidas ao veículo de imprensa belga Het Laatste Nieuws.

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O jornal Sport publicou as declarações de Tolu Arokodare, que não escondeu sua admiração pelo goleiro alemão, mas também reconheceu que enfrentá-lo durante os treinos às vezes pode se transformar em uma experiência frustrante.

O jogador disse, rindo: "Ter Stegen me tira do sério durante os treinos. Às vezes é extremamente frustrante quando você vê como ele continua defendendo essa quantidade enorme de bolas. Você sente vontade de dar um soco nele".

O jogador nigeriano também elogiou Julian Brandt, que é um dos jogadores que mais lhe causaram admiração.

Ele destacou: "É um jogador absolutamente incrível durante as partidas. Ele te deixa sem palavras. Sabe exatamente quando jogar a bola de primeira e quando arrancar sem a bola".

Arokodare também não esqueceu de falar sobre o técnico Míchel, demonstrando enorme gratidão a ele ao dizer: "Eu o adoro, adoro tudo aqui".

E concluiu: "O Ajax é como o paraíso. O centro de treinamento é do mais alto nível, o estádio é maravilhoso e a torcida é incrível, além de eu adorar o estilo de jogo".

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