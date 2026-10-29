José Mourinho voltou ao estádio Camp Nou como treinador do Real Madrid e surpreendeu a todos com uma decisão que parecia arriscada, mas ele estava convencido desde o início de que a contratação de Bernardo Silva daria à equipe um elemento decisivo ao longo da temporada. O meia português não demorou a comprovar a validade dessa visão, depois de apresentar uma atuação de destaque diante do Barcelona e conduzir o time merengue a uma vitória (2 a 1) que poucos esperavam, impondo o ritmo de jogo que mais convém à sua equipe.

Desde o primeiro momento, Mourinho sabia muito bem quando e como aproveitar a experiência de Bernardo Silva, pois preferiu lhe dar tempo suficiente para recuperar a prontidão física antes de confiar-lhe a responsabilidade de comandar o meio-campo, ignorando as dúvidas levantadas em torno de sua pouca participação nas partidas.

Técnico e jogador estavam de acordo quanto a esse plano, até chegar o momento em que o português recuperou toda a sua forma, para demonstrar suas capacidades técnicas e seu potencial de liderança adquiridos durante sua passagem anterior pelo Manchester City, segundo informou o jornal espanhol "AS".

E, após o fracasso da negociação por Rodri e sua transferência para o Barcelona, ficou claro no centro de treinamentos de Valdebebas que Bernardo Silva era o jogador capaz de devolver a disciplina e a organização à equipe, apesar de muitos não esperarem seu êxito nessa missão. Mas o meia português superou o seu primeiro teste de verdade da melhor maneira possível, depois de brilhar diante do Barcelona, ciente ao mesmo tempo de que essa vitória representa apenas o começo, e de que sua ambição e seu profissionalismo lhe impõem seguir trabalhando e evoluindo seu nível no período que se aproxima.

O início da história de sua transferência para o Real Madrid remonta ao mês de junho, quando Mourinho visitou a capital espanhola pela primeira vez após a rescisão de seu contrato com o Benfica, onde se encontrou com José Ángel Sánchez e Juni Calafat, e lhes disse com clareza: "Precisamos de um jogador como Bernardo Silva, temos que contratá-lo".

E, de fato, assim que o jogador português soube do interesse do Real Madrid em contar com seus serviços, decidiu interromper todas as outras negociações que estavam em andamento, em um passo que causou inúmeros problemas ao seu empresário, Jorge Mendes, que já havia começado a buscar um novo destino para o jogador após o fim de sua jornada com o Manchester City.

Bernardo Silva desejava intensamente vestir a camisa do Real Madrid, algo que demonstrou com clareza desde o momento em que soube que não seguiria no Manchester City, pois ofereceu seus serviços ao clube espanhol. Mas, nos primeiros meses de 2026, a diretoria do time merengue não viu sentido em agir para contratá-lo. E, após essa recusa inicial, Jorge Mendes começou a estudar as opções disponíveis para o jogador, que já havia conquistado todos os títulos possíveis durante sua passagem pelo clube inglês.

E não foi preciso muita persuasão para que Bernardo Silva se agarrasse ao seu sonho, sobretudo porque ele já havia aproveitado a Copa do Mundo como jogador nas fileiras do Real Madrid, além de ter recusado propostas anteriores do Atlético de Madrid e do Barcelona, preferindo esperar para realizar sua maior ambição de vestir um dia a camisa branca, o que tornou sua decisão mais próxima de um desejo de alcançar uma conquista pessoal e profissional do que de uma busca por ganhos financeiros.

Para o jogador português, não era uma questão de dinheiro, mas sim de seu desejo de realizar uma ambição que lhe fora negada no início. Porém, o retorno de Mourinho ao comando do Real Madrid lhe devolveu a esperança, depois de se convencer de que o treinador português lhe daria uma chance real de competir por um lugar dentro da equipe e de contribuir para recolocar o clube merengue no caminho das vitórias e dos títulos.

E, embora a aventura tenha carregado uma grande dose de risco, Bernardo Silva não recuou de sua decisão, mesmo nos momentos em que sentiu preocupação diante da espera e da recusa de propostas de grandes clubes, pois enxerga em sua decisão um passo que vale a pena. Ele garante aos mais próximos que chegar ao Real Madrid valeu todas as dificuldades pelas quais passou, especialmente porque está ciente da natureza do clube ao qual se juntou, que só se contenta em disputar títulos e conquistá-los.

Bernardo Silva tem uma temporada e meia para provar que a insistência de Mourinho em contratá-lo foi uma decisão acertada, depois de já ter deixado suas primeiras marcas no confronto diante do Barcelona. Mas ele almeja algo que vai além de conquistar uma grande vitória ou de acrescentar novos títulos à sua galeria, pois confia na capacidade do Real Madrid de construir um time capaz de competir com força, e acredita que sua passagem pelo clube merengue possa ser uma das etapas mais importantes de sua carreira profissional.