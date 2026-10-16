O Clássico sob ameaça de greve: Barcelona recorre ao modelo do Real Madrid para salvar a situação

Em um cenário dramático que ninguém esperava, o clássico mais importante do mundo, entre Barcelona e Real Madrid, está ameaçado por uma crise de outra natureza, que não tem relação com cartões ou lesões, mas sim com uma greve geral que atinge o coração do clube catalão apenas 48 horas antes do apito inicial.

Os funcionários sazonais do Barcelona anunciaram, segundo o "Mundo Deportivo", a entrada em greve por tempo indeterminado, que começa às 00h00 de sexta-feira, 23 de outubro, e segue até as 06h00 de segunda-feira, 26 de outubro, em um período sensível que inclui o clássico marcado para domingo, 25 de outubro, às 21h, além de outras partidas no palácio blaugrana e no estádio Johan Cruyff.

Barcelona responde em tom firme: o clássico é linha vermelha

Em uma resposta rápida e firme, o Barcelona cortou caminho a qualquer especulação sobre adiamento ou cancelamento do duelo, afirmando em comunicado oficial que todos os serviços necessários para a realização da partida estão garantidos e que a festa do clássico não corre risco algum.

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O clube explicou que uma partida desse porte atrai cerca de 80 mil pessoas, entre torcedores e equipes administrativas e de organização, e que dispõe de capacidade organizacional suficiente para administrar qualquer eventual imprevisto e garantir que os jogos transcorram com total tranquilidade.

O Barça revelou que o grupo que convocou a greve não passa de 60 trabalhadores sazonais, cada um com um acordo coletivo de trabalho específico negociado com seus representantes, e que recebem salários muito superiores à média do setor. Apontou ainda que as reivindicações consistem em aumento dos salários e ampliação do número de funcionários em 50%, chegando a cerca de 90 trabalhadores.

Contra-ataque: Barcelona cita o rival Real Madrid

Em um ponto que chamou a atenção, o Barcelona fez uma crítica implícita ao seu antigo modelo, considerando que o modelo de contratação de quadros próprios para alguns serviços de apoio está "ultrapassado".

O clube catalão citou seus concorrentes diretos, afirmando que equipes como Real Madrid, Atlético de Madrid e Espanyol não possuem um número semelhante de trabalhadores sazonais permanentes para prestar esses serviços, recorrendo a fontes externas, em referência aos serviços de segurança, atendimento ao cliente e limpeza.

O clube encerrou o comunicado reafirmando que as conversas seguirão com o grupo de funcionários com contratos por prazo determinado, levando em conta suas necessidades e administrando os recursos com responsabilidade, mas sem prejudicar a realização da partida mais importante da temporada.



