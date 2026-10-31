O clássico se transforma em pesadelo para o astro do Real: ladrões invadem sua casa e roubam objetos de valor

O brasileiro Éder Militão, zagueiro do Real Madrid, tornou-se a mais recente vítima dos assaltos que têm como alvo as residências de jogadores de futebol, depois que sua casa foi roubada durante o clássico contra o Barcelona, no último domingo, quando os ladrões levaram relógios e joias avaliados em mais de 350 mil euros.

O jornal espanhol "El Mundo" relatou que o assalto ocorreu entre as nove e as dez horas da noite, durante o primeiro tempo da partida na qual Militão permaneceu no banco de reservas, depois que pelo menos duas pessoas invadiram um dos quartos superiores de sua casa, na região de La Moraleja, enquanto alguns familiares assistiam ao jogo no andar inferior.

Entre os itens roubados estavam um relógio "Rolex" avaliado em cerca de 53 mil euros, outro da marca "Richard Mille" no valor de aproximadamente 170 mil euros, além de três bolsas da "Chanel" avaliadas em cerca de 15 mil euros, anéis e pulseiras da "Cartier" estimados em torno de 25 mil euros, somando-se ainda joias, pulseiras e outras malas de viagem, elevando o valor total dos bens roubados a mais de 350 mil euros.

A polícia chegou à residência acompanhada dos agentes de segurança privada do condomínio fechado e murado, depois que os moradores não notaram qualquer movimentação suspeita durante o ocorrido. Ao vistoriar o quarto do jogador, encontraram seus pertences espalhados, em uma cena que revelou os vestígios da invasão.