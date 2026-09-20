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O clássico não foi o único choque: novo golpe abala o Real Madrid com a lesão de seu craque

Atlético de Madrid x Real Madrid
Atlético de Madrid
Real Madrid
La Liga
F. Valverde
Espanha
Uruguai

O que está acontecendo em Madri?

O Real Madrid recebeu um novo golpe após a derrota no dérbi da capital para o Atlético de Madrid, depois que o jornalista Guillermo Rai, do jornal "The Athletic", anunciou que o meio-campista uruguaio Fede Valverde ficará afastado dos gramados por um período entre duas e três semanas devido a uma lesão no tornozelo esquerdo.

Segundo a fonte, Valverde sofreu a lesão durante uma entrada do sul-coreano Kang In Lee sobre ele no dérbi, um lance que provocou ampla polêmica durante a partida e depois dela, em meio a protestos por parte do Real Madrid pela não exibição do cartão vermelho ao jogador do Atlético.

Apesar da lesão, Valverde permaneceu em campo até o fim da partida, e José Mourinho decidiu não substituí-lo.

Espera-se que o jogador aproveite a data Fifa para dar continuidade à recuperação em Valdebebas, ainda que sua ausência da lista da seleção do Uruguai não tenha sido confirmada oficialmente até agora.

A lesão chega em um momento importante para Valverde, que se tornou um dos elementos fundamentais nos planos de Mourinho desde o início da temporada, após ter participado de 8 partidas, todas como titular, e ter se imposto como um dos principais jogadores do meio-campo do Real Madrid.

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De acordo com o relatório, Mourinho depende basicamente da dupla Valverde e Aurélien Tchouaméni no meio de campo, o que faz da ausência do jogador uruguaio durante o próximo período um novo desafio diante do Real Madrid, que perdeu o dérbi e passou a estar seis pontos atrás do Barcelona na liderança do Campeonato Espanhol.

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