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José Mourinho, técnico do Real Madrid, conseguiu realizar algo que parecia simples, mas que se mostrou impossível nos últimos anos no clube merengue, após ter definido uma escalação titular clara baseada em seu esquema favorito, o 4-2-3-1.

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A escalação com que o treinador português se fixou é composta por Thibaut Courtois, Fede Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler, Jude Bellingham, Yan Diomande e Kylian Mbappé.

Essa estabilidade veio depois de uma sequência de 8 vitórias em 8 jogos entre as duas pausas para as datas Fifa.

Segundo informou o jornal espanhol "Sport", os contornos dessa escalação começaram a ficar nítidos durante o Clásico, antes de o goleiro belga Thibaut Courtois se juntar a ela no lugar de Andriy Lunin.

A lista reduzida de jogadores lesionados ajudou a estabilizar essa equipe, que foi fruto da solução de um conjunto complexo de problemas técnicos, depois de Mourinho precisar de cerca de 100 dias de trabalho e 16 jogos para chegar à combinação atual.

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O dilema da dupla de meio-campo

Desde que assumiu o comando do Real Madrid, Mourinho afirmou que ninguém está acima do escudo do clube e que não existe jogador cuja posição no time titular seja intocável.

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O treinador português enviou essa mensagem ao ser questionado sobre Vinícius Júnior, que desfalcou o time em 4 jogos do Campeonato Espanhol por causa da suspensão resultante de sua expulsão diante do Villarreal.

A ausência do jogador brasileiro coincidiu com a consolidação de Yan Diomande no time titular, que se tornou um dos elementos que ajudaram o time merengue a chegar à combinação adequada.

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Espera-se que a densidade de jogos nas diferentes competições imponha algumas mudanças lógicas na escalação, mas os nomes citados parecem, ao longo do mês de novembro, a opção preferida de Mourinho nos grandes confrontos.

O treinador português percorreu uma longa jornada de experimentações até encontrar soluções para os problemas técnicos que enfrentou. Após uma janela de transferências de verão em que teve poder de participação nas decisões, passou a apostar em Bernardo Silva e Fede Valverde, antes de se apoiar mais tarde na força física de Aurélien Tchouaméni e do jogador uruguaio, para depois devolver este último à posição de lateral.

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A posição da dupla de volantes foi a que mais passou por experimentações de Mourinho, que adotou 7 combinações diferentes e fez 9 mudanças entre os jogos.

Apesar da reorganização do meio-campo, a dupla formada por Tchouaméni e Valverde segue sendo a mais utilizada na atual temporada, apesar do confronto físico que os envolveu na temporada passada.

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Tchouaméni e Valverde atuaram juntos diante de Elche, Atlético de Madrid, Villarreal e Roma. E, após a emocionante virada que o Real Madrid conseguiu na Itália, Mourinho decidiu fazer uma mudança em suas ideias técnicas.

De forma paradoxal, o equilíbrio voltou ao meio-campo com o retorno de Bernardo Silva ao time titular, depois de o jogador português passar de titular no início da temporada a ficar fora das contas por um período.

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Bernardo Silva disputou 3 jogos ao lado de Valverde, diante de Espanyol, Real Sociedad e Rayo Vallecano, além de ter atuado ao lado de Eduardo Camavinga na Liga dos Campeões diante do Leipzig, da Alemanha, e do AEK Atenas, da Grécia.

Mas a dupla que conseguiu se impor no período mais recente é a de Bernardo Silva e Tchouaméni, depois de atuarem como titulares diante de Barcelona, Racing e Valencia.

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Já as outras combinações foram Camavinga e Valverde diante de Málaga e Real Betis, Trent Alexander-Arnold e Valverde diante da Inter de Milão, e Arda Güler e Tchouaméni diante do Sevilla.

O último jogo marcou o início da transição para a escalação atual, depois de Mourinho devolver Valverde à posição de lateral-direito, após tê-lo utilizado de forma contínua no meio-campo nos dez primeiros jogos.

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6 duplas diferentes para as laterais

As posições de lateral passaram por mudanças contínuas ao longo dos 16 primeiros jogos da temporada, depois de Mourinho adotar 6 duplas diferentes e fazer 13 mudanças entre os jogos, o maior número entre todos os setores do time.

Isso acontece em duas posições que o Real Madrid fez questão de reforçar nas duas últimas janelas de transferências de verão.

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A dupla formada pelos recém-chegados Denzel Dumfries e Marc Cucurella foi a que mais atuou junta, depois de disputar 5 jogos diante de Real Betis, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Roma e AEK Atenas.

Por ironia, os jogadores atuaram como titulares nas duas únicas derrotas que o time merengue sofreu até agora, diante da Inter de Milão e do Atlético de Madrid.

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Depois disso, 3 duplas se repetiram em 3 jogos cada uma: Dumfries e Álvaro Carreras diante de Espanyol, Real Sociedad e Rayo Vallecano; Trent Alexander-Arnold e Cucurella diante de Málaga, Elche e Racing; e Valverde e Cucurella diante de Sevilla, Barcelona e Valencia.

A última dupla é a mais estável no período atual, depois de conseguir se impor no time titular.

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Em contrapartida, a dupla formada por Trent Alexander-Arnold e Álvaro Carreras atuou como titular apenas uma vez, diante do Villarreal, enquanto Valverde e Carreras disputaram o jogo contra o Leipzig.

A posição de zagueiro central também passou por uma evolução nas escolhas de Mourinho, sendo uma das posições em que o Real Madrid gastou muito dinheiro para reforçar nos últimos anos.

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O treinador português adotou 4 duplas diferentes na zaga, e fez 10 mudanças entre os jogos.

Com base no desempenho, na condição física e na sintonia, a dupla formada por Dean Huijsen e Ibrahima Konaté foi a primeira opção, depois de atuar junta em 10 dos 16 jogos, diante de Espanyol, Real Sociedad, Real Betis, Inter de Milão, Elche, Atlético de Madrid, Sevilla, Barcelona, Racing e Valencia.

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Já Antonio Rüdiger atuou nas outras três combinações, tendo jogado ao lado de Konaté 3 vezes diante de Rayo Vallecano, Villarreal e Roma, e ao lado de Huijsen duas vezes diante de Málaga e Leipzig.

Rüdiger também atuou uma vez ao lado de Éder Militão, que retornou recentemente de lesão, diante do AEK Atenas, e seu nível pode dar ao time opções adicionais no setor defensivo.

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5 combinações ofensivas comandadas por Mbappé

A situação não foi diferente no setor ofensivo, pois Mourinho testou várias combinações de ataque, levando em conta os nomes dos jogadores e sua posição dentro do time.

Kylian Mbappé é o único jogador que atuou como titular em todos os 16 jogos, enquanto Jude Bellingham começou 15 jogos, ficando fora do time titular apenas diante do Elche, quando Arda Güler ocupou a posição de armador avançado.

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O treinador português adotou 5 trios ofensivos diferentes, e fez 12 mudanças entre os jogos.

O trio formado por Arda Güler, Mbappé e Vinícius Júnior segue sendo o mais utilizado, depois de atuar em 5 jogos diante de Espanyol, Real Sociedad, Real Betis, Atlético de Madrid e Leipzig.

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Atrás dele, com a diferença de um jogo, vem o trio formado por Yan Diomande, Arda Güler e Mbappé, que atuou em 4 jogos diante de Villarreal, Barcelona, Racing e Valencia, antes de Mourinho se fixar nele no período recente.

O trio formado por Diomande, Mbappé e Vinícius Júnior também atuou como titular em 4 jogos, numa tentativa de alcançar o equilíbrio entre os diferentes elementos ofensivos, diante de Rayo Vallecano, Elche, Roma e AEK Atenas.

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Mourinho apostou no trio de Brahim Díaz, Mbappé e Vinícius Júnior em dois jogos diante de Málaga e Inter de Milão, enquanto o confronto com o Sevilla, que representou o ponto de virada rumo à escalação atual, teve a participação de Diomande, Endrick e Mbappé no setor ofensivo.

Arda Güler é o elemento comum na maioria das combinações ofensivas, depois de atuar como titular 9 vezes dentro dos trios ofensivos, uma vez na posição de armador avançado, e outra vez como parte da dupla de volantes no meio-campo.

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A versatilidade do jogador turco, ao lado da multiplicidade de funções de Valverde, contribuiu para a realização de mudanças na forma de jogar do time sem necessariamente ser preciso trocar todos os nomes presentes na escalação.

Assim, Mourinho conseguiu moldar seu time gradualmente ao longo de 16 jogos, até chegar finalmente a uma combinação que se tornou nítida em seus contornos e facilmente reconhecível.