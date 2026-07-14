O cerco a Barcelona se intensifica!… O Real Madrid acirra a guerra com Negreira com uma nova medida de escalada

O Real Madrid continua intensificar sua batalha jurídica contra seu rival tradicional, o Barcelona, no caso Negreira, tendo apresentado um pedido oficial ao juiz responsável pela investigação para obrigar o clube catalão a apresentar seu sistema de conformidade completo entre os anos de 2010 e 2018, a fim de verificar os controles existentes para combater a corrupção no esporte e o grau de aplicação efetiva desses controles.

O jornalista Xavi Estrada confirmou essas informações, que o jornal “Marca” conseguiu verificar, indicando que o clube real pretende levar o caso até o fim, sem recuar, em uma medida que reflete a determinação da diretoria de Valdibebas em revelar todos os detalhes do caso, que gerou ampla polêmica nos círculos esportivos espanhóis e europeus.

Solicitações legais abrangentes para revelar o que está oculto

O Real Madrid não se limitou a solicitar os arquivos de conformidade, mas também apresentou um pedido oficial à Guarda Civil espanhola para que fossem fornecidas as faturas, as autorizações de pagamento, os registros internos e as auditorias das empresas Tresep, Radamanto e Best Norton — documentos que, de acordo com a documentação jurídica, já haviam sido solicitados anteriormente, mas ainda não foram incluídos no processo.

Essas medidas legais visam revelar todos os detalhes financeiros e administrativos relacionados à relação do Barcelona com Negreira, ex-vice-presidente da Comissão de Árbitros da Espanha, que recebeu pagamentos do clube catalão ao longo de muitos anos.

“Sem máscaras”

Sob o lema “Sem máscaras”, a diretoria do Valdibebas afirma que não deixará de avançar nas frentes esportiva e jurídica até que seja proferida uma decisão definitiva no caso, em uma clara indicação de que rejeita quaisquer acordos ou soluções de meio-termo.

O presidente do clube real, Florentino Pérez, reconheceu publicamente essa postura nos últimos meses, afirmando que o Real Madrid continuará pressionando em todas as frentes para revelar a verdade e responsabilizar os culpados.

Pedido à UEFA para retirar os títulos do Barcelona

Paralelamente às ações judiciais perante os tribunais espanhóis, o Real Madrid continua pressionando os órgãos esportivos europeus, especialmente a União Europeia de Futebol (UEFA), por ser a única organização capaz de impor sanções esportivas ao Barcelona.

O clube real solicitou oficialmente à UEFA que retire do Barcelona os títulos conquistados durante o período abrangido pelo caso Negreira, em uma medida de escalada sem precedentes que reflete a profundidade do conflito entre os dois gigantes do futebol espanhol.