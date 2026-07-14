Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
Florentino Perez Joan LaportaAFP

Traduzido por

O cerco a Barcelona se intensifica!… O Real Madrid acirra a guerra com Negreira com uma nova medida de escalada

Real Madrid
Barcelona
La Liga
Espanha

Um caso que não vai acabar

O Real Madrid continua intensificar sua batalha jurídica contra seu rival tradicional, o Barcelona, no caso Negreira, tendo apresentado um pedido oficial ao juiz responsável pela investigação para obrigar o clube catalão a apresentar seu sistema de conformidade completo entre os anos de 2010 e 2018, a fim de verificar os controles existentes para combater a corrupção no esporte e o grau de aplicação efetiva desses controles.

O jornalista Xavi Estrada confirmou essas informações, que o jornal “Marca” conseguiu verificar, indicando que o clube real pretende levar o caso até o fim, sem recuar, em uma medida que reflete a determinação da diretoria de Valdibebas em revelar todos os detalhes do caso, que gerou ampla polêmica nos círculos esportivos espanhóis e europeus.

Solicitações legais abrangentes para revelar o que está oculto

O Real Madrid não se limitou a solicitar os arquivos de conformidade, mas também apresentou um pedido oficial à Guarda Civil espanhola para que fossem fornecidas as faturas, as autorizações de pagamento, os registros internos e as auditorias das empresas Tresep, Radamanto e Best Norton — documentos que, de acordo com a documentação jurídica, já haviam sido solicitados anteriormente, mas ainda não foram incluídos no processo.

Essas medidas legais visam revelar todos os detalhes financeiros e administrativos relacionados à relação do Barcelona com Negreira, ex-vice-presidente da Comissão de Árbitros da Espanha, que recebeu pagamentos do clube catalão ao longo de muitos anos.

Amistosos de clubes
Barcelona crest
Barcelona
BAR
CE Europa crest
CE Europa
CEE
Amistosos de clubes
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO

“Sem máscaras”

Sob o lema “Sem máscaras”, a diretoria do Valdibebas afirma que não deixará de avançar nas frentes esportiva e jurídica até que seja proferida uma decisão definitiva no caso, em uma clara indicação de que rejeita quaisquer acordos ou soluções de meio-termo.

O presidente do clube real, Florentino Pérez, reconheceu publicamente essa postura nos últimos meses, afirmando que o Real Madrid continuará pressionando em todas as frentes para revelar a verdade e responsabilizar os culpados.

Pedido à UEFA para retirar os títulos do Barcelona

Paralelamente às ações judiciais perante os tribunais espanhóis, o Real Madrid continua pressionando os órgãos esportivos europeus, especialmente a União Europeia de Futebol (UEFA), por ser a única organização capaz de impor sanções esportivas ao Barcelona.

O clube real solicitou oficialmente à UEFA que retire do Barcelona os títulos conquistados durante o período abrangido pelo caso Negreira, em uma medida de escalada sem precedentes que reflete a profundidade do conflito entre os dois gigantes do futebol espanhol.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google